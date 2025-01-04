كتلة لهب.. حريق يلتهم محل سجاد في الإسكندرية- فيديو وصور

الإسكندرية – محمد عامر ومحمد البدري:

سيطرت قوات الحماية المدنية على حريق نشب بمحل مفروشات وسجاد بمنطقة المنشية الصغرى بالإسكندرية، مساء اليوم السبت، ما أسفر عن التهام محتويات المحل، دون حدوث إصابات.

تلقى اللواء حسن عطية، مساعد الوزير مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من قسم شرطة المنشية يفيد ورود بلاغ باندلاع حريق هائل بمحل بشارع نوبار بمنطقة المنشية الصغرى.

انتقل ضباط القسم رفقة قوات الحماية المدنية إلى موقع البلاغ، وتبين من الفحص نشوب حريق بمحل مفروشات وسجاد وتصاعد ألسنة الدخان والنيران، ما تسبب في التهام النيران محتوياته، دون إصابات.

جرى السيطرة على النيران ومحاصرتها ومنع امتدادها للمحال المجاورة، فيما رجحت المعاينة الأولية نشوب الحريق بسبب حدوث ماس كهربائي.

تحرر المحضر اللازم بالواقعة بقسم شرطة المنشية، وجاري العرض على النيابة العامة للتحقيق.