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بالأسماء.. إصابة 6 أشخاص في حادث انهيار منزل بسوهاج

11:46 م السبت 04 يناير 2025

إسعاف

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سوهاج- عمار عبد الواحد:

أصيب 6 أشخاص، مساء السبت، في انهيار منزل قديم مكون من ثلاث طوابق ومشيد بالطوب الأحمر والطين، بقرية الحريدية التابعة لمركز ومدينة المراغة محافظة سوهاج.

انتقلت قوات الإنقاذ البري بإدارة الحماية المدنية في سوهاج لموقع الحادث، لاستخراج سكان المنزل على قيد الحياة.

نتج عن الواقعة، إصابة: عفاف خلف صبره 45 عامًا، حبيبة رمضان السيد 8 أعوام، بسنت رمضان السيد 5 أعوام، شيماء رمضان السيد، أحمد ضاحي عيد 20 عامًا، كريم ضاحي عيد 28 عامًا، بكسور وجروح وكدمات وسحجات متفرقة بالجسد، وتم نقلهم لمستشفى المراغة المركزي.

وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.

انهيار منزل إصابة 6 أشخاص سوهاج قرية الحريدية قوات الإنقاذ البري النيابة العامة
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