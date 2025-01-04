تحديد موعد إعلان أسماء الحاصلين على أراضي سكنية فى الوادي الجديد

الوادي الجديد - محمد الباريسي:

كشف الدكتور ياسر محمود رئيس مركز ومدينة الفرافرة بالوادى الجديد، اليوم السبت، عن انتهاء أعمال لجنة الفرز للتقسيم السكني للمواطنين بقرية أبو منقار، على أن يتم الإعلان عن نتيجة الفرز المبدئي يوم الخميس المقبل مع فتح باب التظلمات لمدة أسبوع.

جاء ذلك خلال لقائه بالمواطنين، حيث أشار إلى ⁠حصر الحالات المستحقة والراغبة في الحصول علي مشروع دعم الدواجن من خلال التضامن الاجتماعي، وتحديد ساعات تشغيل مياه الشرب بالمحطة والإعلان عنها للمواطنين اعتباراً من الساعه 4 صباحاً حتى الساعه 8 مساءً و ⁠فتح تلقى طلبات بمجمع خدمات المواطنين بأبو منقار للمواطنين القائمين بالزراعة الفعلية على أراضي الهيئة على أن تقوم الوحدة المحلية لمركز ومدينة الفرافرة بالتنسيق مع فرع الهيئة مدي إمكانية توفيق الأوضاع باسم المزارع الفعلي على الطبيعة وذلك حسب الإجراءات القانونية

كما أشار إلى التنسيق مع البنك الزراعي المصري لتركيب ماكينة ATM بمجمع خدمات المواطنين بأبو منقار، والتنسيق مع هندسة الكهرباء لتوفير ماكينة شحن الكهرباء تسهيلاً على المواطنين، والتنسيق مع الادارة التعليمية والصحة لتوفير ‘قامة لعدد 4 ممرضين تسهيلاً عليهم من الانتقالات اليومية وبُعد المسافة.