أسطوانة البوتاجاز انفجرت.. إصابة 5 أشخاص في حريق منزل ببني سويف

بني سويف - حمدي سليمان:

أصيب 5 أشخاص، في حريق هائل شب في منزل بمدينة الفشن جنوب محافظة بني سويف، مساء اليوم السبت.

تلقت مديرية أمن بني سويف، إخطارًا من شرطة النجدة، بنشوب حريق في منزل مكون من 3 طوابق بمركز الفشن، إثر انفجار أسطوانة بوتاجاز داخل المنزل، فجرى التوجيه بسرعة انتقال سيارات الحماية المدنية، والإسعاف إلى موقع البلاغ.

انتقلت سيارات الحماية المدنية إلى موقع البلاغ، وجرت السيطرة على ألسنة النيران التي أتت على محتويات المنزل.

وأسفر الحريق عن إصابة: "هشام.م"، 32 عامًا، اختناق، و " عبدالمنعم.أ.ش"، 50 عامًا، اختناق وضيق تنفس، و "فاطمة.أ.م"، 45 عامًا، حروق من الدرجة الأولى، و " حبيبة.هـ"، 15 عامًا، حروق من الدرجة الأولى، و "شعيب.ع.م"، 38 عامًا، اختناق.

جرى نقل المصابين إلى مستشفى الفشن المركزي لتلقي العلاج اللازم، وتحرير محضر بالواقعة.