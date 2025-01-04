ضبط أسمدة مجهولة المصدر وأسماك غير صالحة في جنوب سيناء

جنوب سيناء - رضا السيد :

شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة جنوب سيناء، اليوم السبت، حملة على أماكن تداول الأغذية والمشروبات بمدينة رأس سدر، بالتنسيق مع مباحث التموين ومديرية الطب البيطري، تنفيذا لتوجيهات الدكتور خالد مبارك، محافظ جنوب سيناء، بتشديد الرقابة على الأسواق ومنع مظاهر الغش والسلع المنتهية الصلاحية.

وقال المهندس إبراهيم الحارون، وكيل وزارة التموين، إنه جرى خلال الحملة تحرير 35 محضر متنوع، بواقع 2 محضر إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات والأوزان القانونية، و 3 محاضر مجهولة المصدر بإجمالي 1.750 طن أسمدة مجهولة المصدر وغير مصحوبة بفواتير دالة على مصدرها، ومحضر أسماك غير صالحة بوزن 33 كيلو، ومحضر تجميع اسطوانات بوتاجاز منزلية بأحد المحال التجارية دون موافقة مديرية التموين واستخدامها فى غير الغرض المخصص لها.

وأوضح وكيل الوزارة في تصريح اليوم، أنه جرى أيضا تحرير 28 محضر عدم حمل شهادات صحية وعدم الإعلان عن الأسعار وبيع بأزيد من السعر، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.