محافظ أسوان يبحث خطة لتحسين خدمة تغذية مياه الشرب -صور

أسوان - إيهاب عمران:

عقد اللواء إسماعيل كمال محافظ أسوان، اجتماعاً موسعاً لاستعراض محاور الخطة العاجلة التى سيتم تنفيذها في مدة زمنية تتراوح ما بين شهرين إلى 6 أشهر، لتحسين خدمة التغذية بمياه الشرب بمدينة أسوان.

وأشاد كمال بتحمل المواطنين في أحياء المحمودية والصداقة الجديدة واللوتس، والمناطق الواقعة بطريق السادات، لحين الإنتهاء من إصلاح الخطوط الرئيسية، كما أشاد بملحمة العمل المنظمة للأطقم الفنية الموفدة من وزارة الإسكان بإشراف مباشر من الدكتور شريف الشربينى وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وبمتابعة من الدكتور سيد إسماعيل نائب الوزير، وبمشاركة فعالة وجادة من المهندس ممدوح رسلان رئيس الشركة القابضة.

وأشار إسماعيل كمال إلى أن هذه الجهود تشهد متابعة دورية من رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى، وهو ما كان يستلزم معه التعامل الجاد والفعال مع النقاط الساخنة من أجل القضاء نهائياً على أى مشاكل أو شكاوى متعلقة بمياه الشرب ، وتم ذلك بمشاركة تطوعية مجتمعية من الدكتور محمد عباس رئيس نقابة المهندسين الفرعية بأسوان فى وضع الخطط الخاصة بذلك.

وخلال الاجتماع قدم الدكتور صلاح بيومى نائب رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، شرحا تفصيليا بالخطوات والإجراءات التنفيذية الجارى بدء العمل فيها ضمن الحلول العاجلة للمناطق الساخنة بمدينة أسوان، والتى جرى تكليف شركات المياه بتنفيذها وترتكز على تنفيذ مشروع متكامل لرفع كفاءة منظومة ( إنتاج ونقل ورفع وتوزيع ) مياه الشرب المنتجة من محطة جبل شيشة بقدرة 1600 لتر / ثانية من خلال إعادة تأهيل 4 طلمبات من أصل 8 طلمبات بالمحطة ، وكذا إعادة تأهيل 2 طلمبة بالمآخذ ، وتنفيذ أعمال التكريك به ، مع إعادة تأهيل المطرقة المائية ، وأيضاً جميع المحابس و 2 طلمبة غسيل بالمحطة ، بالإضافة إلى إعادة تأهيل جميع محابس ( قفل / هواء ) على الخطوط الرئيسية ، وتطهير خزانى المحمودية

وأشار إلى أنه يتوازى مع ذلك إعادة تأهيل رافعى المحمودية والصداقة ، ورفع الكفاءة التشغيلية للشبكات والروافع الداخلية بمناطق الصداقة والمحمودية والسادات ، مع تعزيز الربط ( الإلكترونى – الأتوماتيك ) بين محطة جبل شيشة وخزان المحمودية، وأخيراً توفير 3 ورشة متنقلة ، و 6 طلمبة نزح مياه وأجهزة رفع مساحى وقياس تصرف ، مع توفير عدد كافى من وسائل الانتقال، فضلاً عن العمالة المدربة من المهندسين والمحاسبين لتتكامل منظومة العمل بشكل نموذجى.