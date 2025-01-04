وفاة سيدة وإصابة 22 شخصًا.. ننشر أسماء ضحايا حادث طريق الإسماعيلية

الإسماعيلية - أميرة يوسف:

ينشر "مصراوي" أسماء ضحايا حادث طريق "الإسماعيلية- السويس" الذى وقع فى وقت سابق اليوم وتسبب في مصرع سيدة وإصابة 22 آخرين جراء اصطدام سيارة ربع نقل تقل عمال يومية بأخرى ملاكي بالقرب من منطقة فنارة التابعة لمركز ومدينة فايد.

كان اللواء محمد عامر مدير أمن الإسماعيلية، تلقى إخطارًا من شرطة النجدة يُفيد بوقوع حادث التصادم، وانتقلت الأجهزة الأمنية إلى موقع الحادث للوقوف على ملابساته، ومعاينة المنطقة لتحديد الأسباب التي أدت إلى وقوعه.

ودفع مرفق إسعاف الإسماعيلية، بعدد من سيارات الإسعاف إلى مكان الحادث، لنقل المصابين إلى مستشفى فايد التابعة لهيئة الرعاية الصحية لتلقي العلاج اللازم والإسعافات الأولية.

كشفت المصادر الطبية عن إصابة عدد من الأشخاص في الحادث، من بينهم شادية حسين محمود (16 عامًا)، وآية مبروك محمد (12 عامًا)، ومحمد حسين محمود (12 عامًا) الذي أصيب بجرح في الرأس، وأحمد محمد سليم ومكة رمضان سليم (3 أعوام)، وبسنت رمضان رجب (9 أعوام)، وبسمة حسين رمضان (11 عامًا)، ورحاب حسين محمود (13 عامًا)، وجميعهم أصيبوا بكدمات وسحجات.

كما أصيبت منى عبد القادر عبد الرحمن (44 عامًا) بجرح في الشفة العلوية وكدمات متفرقة، ودعاء حسين محمود (23 عامًا) باشتباه نزيف داخلي بالصدر واشتباه ما بعد الارتجاج، وفارس محمد سليم (24 عامًا) بكدمات وسحجات، والطفلة منى رضا محمد سليم (3 أعوام)، ومحمد شحتة علي (40 عامًا) الذي يعاني من اشتباه ما بعد الارتجاج واشتباه كسر بالضلوع، وحسين محمود حسن (48 عامًا) الذي أصيب بجرح في الجبهة.

كما تم نقل سيدة مجهولة الهوية في حالة حرجة بعد توقف القلب والتنفس، وحبيبة عبد الرحمن بسيوني (19 عامًا)، وشهد محمد شحاتة (19 عامًا) التي تعرضت لاشتباه كسر بالساق اليمنى، ومحمد سليم حسن (60 عامًا) الذي أصيب بكدمة في الصدر واشتباه نزيف داخلي، ومنال السيد عبد الحميد (54 عامًا) التي أصيبت بجرح في الوجه واشتباه ما بعد الارتجاج، ورمضان إيبه رمضان (14 عامًا)، وعمرو سالم محمود (16 عامًا) من فنارة، وجميعهم أصيبوا بكدمات وسحجات.

وأضافت المصادر أن المصابون يتلقون العلاج اللازم في مستشفى فايد، مع متابعة دقيقة لحالتهم الصحية.

تواصل الأجهزة المعنية التحقيق في الحادث لتحديد أسباب وظروف وقوعه، مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة.