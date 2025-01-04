جنايات أسيوط تقضي بالسجن المشدد 6 سنوات على شقيقين سرقا صيدليًا

أسيوط - محمود عجمي:

أصدرت الدائرة الحادية عشرة بمحكمة جنايات أسيوط، اليوم السبت، حكماً بالسجن المشدد لمدة 6 سنوات على شقيقين بتهمة سرقة شقة صيدلي في مدينة أسيوط.



صدر الحكم برئاسة المستشار أحمد عبدالتواب صالح رئيس المحكمة وعضوية المستشارين ضياء الدين أحمد دهيس نائب رئيس المحكمة علاء الدين سيد عبد المالك عضو المحكمة وأمانة سر عادل أبو الريش وزكريا حافظ .

تعود وقائع القضية رقم 12100 لسنة 2024 جنايات ثان أسيوط، إلى ورود بلاغ من " هاني . س . ن " صيدلي حر، باكتشافه سرقة بعض المتعلقات ومبلغ مالي من داخل شقته أثناء سفره.

بدوره وجه اللواء وائل نصار مدير أمن أسيوط، بتشكيل فريق بحث بقيادة مدير إدارة البحث الجنائي، وبفحص كاميرات المراقبة في محيط الواقعة، تبين أن الشقيقين "مينا. أ. ن" (26 عاماً، نجار) و"فادي. أ. ن" (23 عاماً، عامل) هما مرتكبا الجريمة.

كشفت تحريات المباحث أن المتهمين استغلا غياب المجني عليه وسرقا مبلغ 7900 جنيه، واثنين من أجهزة اللاب توب، وجهاز تابلت، وأربع ساعات يد، وثلاثة أجهزة تليفون، وجهاز بلايستيشن.

وبتقنين الإجراءات القانونية، تمكنت مباحث قسم ثان أسيوط من ضبط المتهمين، اللذين اعترفا بالجريمة وأرشدا عن مكان المسروقات، وتحرر المحضر اللازم الذي عُرض على النيابة العامة.