تخطى الجزيرة واقتلع العامود.. لحظة تصادم 3 سيارات على كورنيش الإسكندرية -فيديو وصور

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الإسكندرية - محمد عامر ومحمد البدري:

شهد طريق كورنيش الإسكندرية، مساء اليوم السبت، حادث تصادم مروع بين 3 سيارات ملاكي بمنطقة سبورتنج بحي شرق، ما أسفر عن تلفيات بالسيارات واقتلاع عامود إنارة.

تلقى قسم شرطة سيدي جابر إخطارًا من إدارة شرطة النجدة يفيد ورود بلاغ بوقوع حادث تصادم أمام فندق قاعود بمنطقة سبورتنج بطريق الكورنيش، ما أدى إلى ارتباك حركة المرور.

انتقل ضباط القسم والمرور رفقة الإسعاف إلى موقع البلاغ، وتبين من الفحص اختلال عجلة القيادة بيد قائد سيارة ملاكي واصطدامها بعامود إنارة بجزيرة منتصف الطريق وسيارتين بالاتجاه المعاكس.

وتداول مواطنون مقطع فيديو يظهر لحظة تخطي السيارة ملاكي سوداء اللون جزيرة منتصف الطريق واقتلاعها عامود إنارة واصطدامها بسيارتين ملاكي في الاتجاه المعاكس وارتباك مؤقت لحركة المرور.

تحرر المحضر اللازم بالواقعة بقسم شرطة سيدي جابر، وباشرت النيابة العامة التحقيق.