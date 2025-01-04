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استمع لشكاوى المواطنين.. محافظ الإسكندرية يتفقد أسواق اليوم الواحد -صور

07:51 م السبت 04 يناير 2025
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    محافظ الإسكندرية يتفقد سوق اليوم الواحد (9)
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    محافظ الإسكندرية يتفقد سوق اليوم الواحد (8)
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    محافظ الإسكندرية يتفقد سوق اليوم الواحد (5)
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الإسكندرية – محمد عامر:

أجرى الفريق أحمد خالد محافظ الإسكندرية، اليوم السبت، جولة تفقدية لأسواق اليوم الواحد بأحياء غرب وشرق، للتأكد من توفير السلع الغذائية واحتياجات المواطنين بأسعار مخفضة وجودة عالية.

وبدأ المحافظ جولته المفاجئة بسوق اليوم الواحد بمنطقة الورديان والتي حرص خلالها على التواصل مع أهالي المنطقة، للوقوف على مدى الالتزام بتوفير احتياجات المواطنين بأسعار مخفضة.

وكلف رئيس حي غرب بتوفير كافة أنواع السلع لأهالي المنطقة داخل السوق بأسعار مخفضة، وضمان جودتها بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية، مؤكداً حرصه على تقديم خدمات لائقة للمواطنين.

وفي سياق متصل، تفقد خالد، سوق اليوم الواحد بمنطقة سيدي جابر خلف محطة القطار والذي يقام على مدار يومي السبت والأحد من كل أسبوع من الساعة 10 صباحًا حتى 5 مساءً .

واستمع المحافظ لشكاوى ومطالب المواطنين والرد عليها، موجهًا معاونيه من الجهات المختصة بتلبية جميع المطالب والعمل على تنفيذها في أسرع وقت ممكن.

يشار إلى أن مديرية الشئون الصحية بالإسكندرية توفر خدماتها الصحية لرواد السوق من قياس ضغط وسكر، بالإضافة إلى التوعية بالمبادرات الرئاسية مثل 100 مليون صحة وعلاج الأمراض المزمنة.

الفريق أحمد خالد محافظ الإسكندرية أسواق اليوم الواحد السلع الغذائية منطقة الورديان
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