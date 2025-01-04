طوارئ بالإسكندرية لتأمين احتفالات عيد الميلاد المجيد.. تفاصيل الخطة الطبية

الإسكندرية - محمد البدري:

أعلنت الدكتورة غادة ندا وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية، اليوم السبت، تفاصيل خطة التأمين الطبي لاحتفالات عيد الميلاد المجيد، وذلك في إطار تكثيف الخدمات الصحية الوقائية والعلاجية خلال فترة الأعياد.

جاء ذلك خلال اجتماع عقدته وكيل الوزارة؛ اليوم السبت؛ لمناقشة الاستعدادات النهائية لتنفيذ خطة التأمين الطبي؛ بحضور الدكتورة حنان أنور، والدكتور الحسيني أحمد، وكلاء المديرية، والدكتورة هالة يوسف، مدير عام الشئون العلاجية، الدكتورة هناء عبد الرحيم، مدير عام الرعاية الأساسية والشئون الوقائية، وقيادات مديرية الشئون الصحية بالإسكندرية.

رفع درجة الاستعداد بالمستشفيات

وأشارت الدكتورة غادة ندا، إلى رفع درجة الاستعداد في جميع مستشفيات وزارة الصحة، والتأكد من جاهزية كافة الأقسام الحرجة، وتواجد مديري المستشفيات، وتوافر الأطباء النوبتجيين بأقسام الطوارئ، بالإضافة إلى توافر الأدوية والمستلزمات وفصائل الدم المختلفة ومشتقاته، وصلاحية مولدات الكهرباء وشبكات الأكسجين، وعدم وجود تجمعات لمياه الأمطار عند المستشفيات، مع تجهيز فرق الانتشار السريع للتدخل الفوري في حالات الطوارئ.

انتشار فرق التأمين الطبي

كما أعلنت وكيل وزارة الصحة عن انتشار فرق التأمين الطبي والفعاليات الصحية في جميع أنحاء محافظة الإسكندرية، لتقديم الخدمات الطبية والتوعوية للمواطنين في أماكن المتنزهات والتجمعات والنوادي والكنائس.

العيادات المتنقلة

ووفرت مديرية الصحة عددا من العيادات المتنقلة التابعة لإدارة القوافل العلاجية، التي تقدم خدمات الكشف وصرف العلاج بالمجان، وخدمات الإحالة إلى المستشفيات عند الحاجة لمزيد من الفحوصات أو التدخلات الجراحية، أو لاستصدار قرارات العلاج على نفقة الدولة.

غرفة الطوارئ

وأكدت وكيل الوزارة، أن غرفة الطوارئ بديوان المديرية تعمل على مدار الساعة برئاستها، وتضم القيادات التنفيذية لمتابعة تنفيذ خطة التأمين الطبي، والتأكد من سرعة وجودة الخدمة الطبية، خاصة في الحالات الطارئة، وحل أي مشكلة على الفور، حرصًا على تأمين المواطنين والحفاظ على صحتهم وسلامتهم.