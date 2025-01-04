"هبة" نجت من الذبح على يد طليقها.. معجزة طبية تنقذ سيدة من محاولة قتل بشعة- صور

سوهاج- عمار عبدالواحد:

أعلن الدكتور حسان النعماني، رئيس جامعة سوهاج نجاح فريق طبي بوحدة جراحات الوجه والفكين وأورام الرأس و الرقبة بالمستشفى الجامعي فى إنقاذ حياة سيدة أصيبت بجروح قطعية متعددة بالرقبة مصحوبة بجروح طعنية عميقة بالرقبة.

وأوضح "النعماني" في تصريحات صحفية، اليوم السبت، أن مستشفى سوهاج الجامعى يمتلك من الكفاءات البشرية التي لها سجل حافل بالنجاحات المتتالية التي أبهرت المجتمع المحلي والدولي، في إجراء العديد من العمليات بالغة الدقة والخطورة في كثير من التخصصات، مضيفًا أن السيدة المصابة كانت تعانى من هبوط حاد بالدورة الدموية مع هبوط حاد بضغط الدم؛ إثر الجروح القطعية والطعنات المتعددة بالرقبة، مشيرًا إلى أنه على الفور تم توقيع الكشف الطبي عليها، وتقيمها من قبل أطباء قسم الطوارئ بالمستشفى، والبدء في التعامل مع المصابة وإدخالها إلى غرفة العمليات ومتابعتها بشكل دقيق، لافتًا إلى أن المريضة في حالة جيدة، وتستجيب للعلاج بصورة ممتازة.

فيما قال الدكتور مجدي القاضي، عميد كلية الطب أن مستشفيات سوهاج الجامعية، تعد الفريدة من نوعها بصعيد مصر، من حيث الخدمات الطبية والعلاجية التخصصية التي تقدمها بالمجان للمواطنين.

وأضاف الدكتور أحمد كمال، مدير المستشفى أنه فور وصول المصابة لقسم الاستقبال والطوارئ تم إبلاغ عمليات المستشفى الجامعي، ودخولها لغرفة العمليات وتخديرها تخديرًا كليًا، وتم عمل استكشاف كامل للرقبة، وتبين وجود نزيف شديد بسبب قطوع متعددة بشرايين الرقبة وتهتكات شديدة بالعضلات، وقطع وتهتك بالغدد اللعابية تحت الفكين، وتم على الفور وقف النزيف الحاد وخياطة كل الأوعية الدموية المقطوعة بالرقبة.

وأشار الدكتور إسلام عامر، أستاذ جراحة الوجه والفكين وأورام الرأس والرقبة بمستشفى سوهاج الجامعي إلى أنه تم رتق لكل العضلات المتهتكة بالرقبة وخياطة كل أنسجة الرقبة حتى الأنسجة تحت الجلد ورتق الجلد، مضيفًا أن الفريق الجراحي المعالج ضم كل من الدكتور محمود عبدالغني استشاري جراحة الوجه والفكين والرقبة، والدكتور محمد عبدالعال علي مدرس مساعد جراحة الوجه والفكين وأورام الرأس، الدكتور أحمد أبو لابد طبيب مقيم بقسم الجراحة العامة، وضم فريق التخدير الدكتور محمود عبداللطيف مدرس مساعد التخدير والدكتور محمد راضي معيد التخدير.

البداية كانت، بتلقي مأمور مركز شرطة أخميم إشارة من مستشفى سوهاج الجامعي الجديد بوصول "هبة. ع" 37 عامًا ربة منزل مصابة بجرحين قطعيين بالرقبة، وحالتها العامة سيئة.

أفاد ابن شقيقها "محمد. و" 25 عامًا مهندس بأنه أثناء تواجد عمته المذكورة رفقة طليقها "منتصر. ا" 47 عامًا موظف داخل سيارته بمدينة أخميم تعدى عليها بسلاح أبيض "سكين" كان بحوزته، ما نتج عنه إصابتها؛ بسبب الخلافات الأسرية.

تم ضبط المتهم والسلاح المستخدم في الواقعة، وتحرير محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.

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