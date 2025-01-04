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أزهر القليوبية يكرم الطالبة "مريم" الفائزة في مسابقة المشروع الوطني للقراءة

04:22 م السبت 04 يناير 2025

الطالبة مريم إبراهيم عبدالعزيز

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القليوبية - أسامة عبدالرحمن:

كرم الشيخ سعيد أحمد خضر رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الأزهرية بـ القليوبية، الطالبة مريم إبراهيم عبدالعزيز الطالبة بمعهد المنشأة الصغرى الابتدائي إدارة كفر شكر القليوبية، الفائزة على مستوى الجمهورية بمسابقة المشروع الوطني للقراءة في الموسم الرابع، وجاءت ضمن الأوائل وسوف يتم إعلان الترتيب النهائي في الحفل الختامي للمنافسة على جائزة المليون جنيه.

كانت المسابقة قد أجريت بالتنسيق مع البحث العلمى برعاية فضيلة الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف ودعم الدكتور محمد الضوينى وكيل الأزهر وتوجيهات فضيلة الشيخ أيمن عبد الغنى رئيس قطاع المعاهد الأزهرية والمنسقين للمسابقة بقطاع المعاهد حضر التكريم ماهر محمدى مدير إدارة الجودة ومنسق المسابقة بالمنطقة ووالد الطالبة وأسرتها وهناء محمد إبراهيم الأخصائية الاجتماعية بالمعهد.

وقدم الشيخ سعيد أحمد خضر رئيس الإدارة المركزية بـ القليوبية للمنطقة التهنئة للسيد الوزير المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية وللطالبة ووالدها وأسرتها ومعهدها وإدارتها، ولجميع قيادات المنطقة والعاملين بها وإدارتها ومعاهدها وقيادات وشعب محافظة القليوبية.

أزهر القليوبية مريم إبراهيم عبدالعزيز البحث العلمى أحمد الطيب الأزهر الشريف شيخ الأزهر
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