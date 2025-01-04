دموع الفرح تغسل دماء الماضي.. صلح تاريخي بين البشابشة وعبدالباقي في قنا

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قنا- عبدالرحمن القرشي:

نجحت جهود لجنة المصالحات والأجهزة الأمنية في إنهاء خصومة ثأرية بين عائلتين بقرية الكرنك التابعة لمركز أبوتشت في محافظة قنا، وذلك بعد مقتل شاب في مشاجرة بين أبناء عمومة من عائلتي العبدالباقي والبشابشة عام 2023.

وجرى التوصل إلى اتفاق صلح نهائي بين الطرفين، ليعلن عن إنهاء النزاع والتوصل إلى حل يسهم في تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة.

حضر مراسم الصلح العمدة علي قاعود، عمدة قرية الحاج سلام ورئيس لجنة الصلح، واللواء عبدالفتاح الشحات، والنائب خالد أبو نحول، عضوا مجلس النواب، ورجال الأزهر والأوقاف، ورجال المصالحات، وعمد ومشايخ البلاد، ولفيف من أهالى قرية الكرنك والقرى المجاورة.

وأقيمت مراسم الصلح في سرادق كبير بقرية الكرنك في مركز أبوتشت، والتي بدأت بتلاوة آيات من القرآن الكريم، أعقبها إتمام الصلح بين الطرفين وإنهاء الخصومة الثأرية بينهما، لحقن الدماء والصفح والعفو لوجه الله، مع ترديد هتافات "الله أكبر الله أكبر"، وفي مشهد تقشعر له الأبدان، وفي جو تسوده المحبة.

تعود أحداث الواقعة إلى عام 2023، بسبب مشاجرة بين أولاد عبدالباقي بعائلة البشابشة في قرية الكرنك بمركز أبوتشت أبناء عمومة راح ضحيتها شاب، ونجحت جهود لجنة المصالحات والأجهزة الأمنية في اتمام الصلح، وإعلان إنهاء الخصومة الثأرية بين الطرفين.