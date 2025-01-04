بالصور- كنائس جنوب سيناء تتزين استعدادًا للاحتفال بعيد الميلاد المجيد

جنوب سيناء – رضا السيد:

تزينت كنائس جنوب سيناء استعدادًا للاحتفال بعيد الميلاد المجيد، الذي يعد أول احتفال للأقباط خلال عام 2025 الجاري، عقب فترة صوم استغرقت 43 يومًا متصلة، من خلال إقامة مزود الميلاد الذي ولد فيه المسيح ببيت لحم، و يعد أحد أهم معالم عيد الميلاد بكل كنيسة، إضافة إلى وضع الأنوار على وجهات الكنائس، وأشجار الكريسماس الكبرى في حديقة الكنيسة، ومجسمات وتماثيل تروي قصة الميلاد.

و جرى رفع حالة الطوارئ القصوى في المدن السياحية بشكل عام، وفي محيط الكنائس بشكل خاص، وكثفت مديرية أمن جنوب سيناء استعداداتها الأمنية، من خلال نشر أكمنة ثابتة ومتحركة على طول الطرق المؤدية للكنائس، وترك حرم أمان مناسب بمحيطها، وحواجز حديدية أمام مقرات الكنائس، إضافة إلى وضع بوابات إلكترونية وأجهزة كشف المعادن على بمدخل كل كنيسة، بجانب الاستعانة بالشرطة النسائية لتفتيش السيدات، مع تأمين مداخل ومخارج المحافظة والمدقات الجبلية.

ومن المقرر أن يترأس الأنبا أبوللو، أسقف جنوب سيناء، قداس عيد الميلاد بكاتدرائية السمائيين بمدينة شرم الشيخ، بحضور الآلاف من أقباط المدينة والسائحين، كما يترأس الأب أبانوب البراموسي، وكيل مطرانية جنوب سيناء، قداس عيد الميلاد بكنيسة ماري جرجس وماري مينا العجايب بمدينة رأس سدر، ويترأس الأب مينا سعد، القداس بكنيسة موسى النبي ومارمينا بمدينة طور سيناء.