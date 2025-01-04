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بالصور- محافظ الغربية يستقبل وفد الأمانة المركزية لحزب مستقبل وطن

02:52 م السبت 04 يناير 2025
  • عرض 6 صورة
  • عرض 6 صورة
    محافظ الغربية يستقبل وفد الأمانة المركزية لحزب مستقبل وطن
  • عرض 6 صورة
    محافظ الغربية يستقبل وفد الأمانة المركزية لحزب مستقبل وطن
  • عرض 6 صورة
    محافظ الغربية يستقبل وفد الأمانة المركزية لحزب مستقبل وطن
  • عرض 6 صورة
    محافظ الغربية يستقبل وفد الأمانة المركزية لحزب مستقبل وطن
  • عرض 6 صورة
    محافظ الغربية يستقبل وفد الأمانة المركزية لحزب مستقبل وطن
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الغربية - مصراوي:

استقبل اللواء أشرف الجندى، محافظ الغربية، اليوم السبت، وفد الأمانة المركزية لحزب مستقبل وطن تمهيدا لافتتاح مشغل وتجهيز عرائس بمركز الأورمان وعدد من المشروعات الخيرية والخدمية.

وضم وفد حزب مستقبل وطن النائب عبد الهادي القصبى، شيخ مشايخ الطرق الصوفية وزعيم الأغلبية بمجلس النواب والنائب حسام الخولي، والنائب عصام هلال والنائب إيهاب العمدة والنائب محمد عريبي والنائب عمرو فهمي والنائب محمود أبوحسين.

الغربية اللواء أشرف الجندى حزب مستقبل وطن
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