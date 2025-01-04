المقدم كريم ياسين أبو جليل.. رحلة شجاعة انتهت بالشهادة في مواجهة الخارجين عن القانون

الفيوم- حسين فتحى:

أكد الدكتور أحمد أبو جليل، شقيق الشهيد، أن شقيقه كان مثالًا يُحتذى به في الأخلاق والشجاعة والإخلاص في أداء واجبه.

وأضاف خلال الجنازة العسكرية لتشييع شقيقه، أن الشهيد كان دائمًا يتقدم الصفوف خلال العمليات الشرطية التي كان يشارك فيها، دون خوف أو تردد، في سبيل تحقيق الأمن والأمان.

وأوضح أن الشهيد كريم ياسين أبو جليل كان يبلغ من العمر 40 عامًا، وهو أب لثلاثة أطفال: معتز في الصف الثالث الإعدادي، ومحمد في الصف الأول الإعدادي، وأحمد في الصف الأول الابتدائي.

من جانبه، أشار أحد أصدقاء الشهيد إلى أن المقدم كريم ياسين كان زميل دفعته، حيث تخرجا معًا في عام 2006 والتحق بقوات الأمن المركزي. وأضاف أن الشهيد عُرف بشجاعته وتقدمه الصفوف في أصعب اللحظات، وأنه لم يكن يخشى الموت، بل كان يتمنى الشهادة في سبيل الله والوطن.

كما ذكر صديق الشهيد أن كريم سمى ابنه الأكبر معتز تيمنًا باسم صديقه الشهيد معتز، الذي استُشهد قبل ولادة ابنه، تقديرًا ووفاءً لذكراه.

يُذكر أن المقدم كريم ياسين أبو جليل قد استُشهد أمس أثناء مشاركته في حملة أمنية للقضاء على إحدى البؤر الإجرامية بمحافظة أسيوط، بعد رحلة طويلة من العطاء والتضحية في خدمة الوطن.

وشهد اللواء أحمد عزت، مساعد وزير الداخلية لأمن الفيوم، واللواء محمد حلمي محمد يوسف، مساعد وزير الداخلية لقطاع الأمن المركزي، واللواء محمود حمدي، مساعد مدير أمن الفيوم للأمن العام، والعميد حسن أبو عقرب، مأمور قسم شرطة الفيوم "أول"، مراسم الجنازة العسكرية للشهيد كريم ياسين أبو جليل، ابن نجع أبو جليل التابع لمركز إطسا.

انطلقت الجنازة من أمام مديرية أمن الفيوم وصولًا إلى مدخل ميدان السواقي، وسط حضور مهيب لزملاء الشهيد من مديرية أمن أسيوط وضباط مديرية أمن الفيوم، الذين حرصوا على المشاركة في وداع زميلهم وتكريمه.

سادت أجواء من الحزن والاحترام خلال الجنازة، التي عكست مدى التقدير والتضحية التي قدمها الشهيد من أجل أمن الوطن واستقراره.