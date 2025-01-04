ختام فعاليات المؤتمر الوطني الثالث للنشء بجنوب سيناء

جنوب سيناء – رضا السيد:

اختتمت مديرية الشباب والرياضة بجنوب سيناء، فعاليات جلسة المؤتمر الوطني للنشء، الذي أطلقته وزارة الشباب والرياضة من خلال الإدارة المركزية لتنمية النشء، والإدارة العامة لرعاية الموهوبين والمبدعين، تحت شعار " بناء جيل" بهدف توعية النشء بأهمية المشاركة المجتمعية، تحت رعاية الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، وحضور أحمد عبد العزيز، وكيل المديرية.

وقال محمد فتحي، وكيل وزارة الشباب والرياضة بالمحافظة، إنه جرى تنظيم اللقاء الختامي داخل مركز شباب الساحل بمدينة أبورديس، بحضور اللواء سامح متولي، رئيس المدينة، وهبة الضبع، مدرب من وزارة الشباب و الرياضة، والتي ناقشت خلالها محاور المؤتمر الوطني للنشء المنفذ في كافة محافظات الجمهورية للعام الثالث على التوالي لعرض إنجازات الدولة المصرية، ورؤية مصر 2030، ومناقشة كافة القضايا المتعلقة بالنشء.

وأوضح وكيل الوزارة في تصريح اليوم، أن المؤتمر الوطني الثاني للنشء يهدف إلى تأهيل وتدريب عدد من النشء "الفتية والفتيات" في المرحلة العمرية من 12 إلى 17 عامَا على مستوى المحافظة، وذلك من خلال مجموعة من المهارات اللازمة لصقل بناء الشخصية، وهذه المهارات تؤهلهم للمشاركة في الأنشطة العامة والمؤتمرات الدولية.