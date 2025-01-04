تضم 8 تخصصات طبية.. انطلاق قافلة طبية مجانية بمدينة أبوزنيمة

جنوب سيناء رضا السيد :

تنطلق قافلة طبية مجانية غدًا الأحد، بالمركز الحضري بمدينة أبوزنيمة، وذلك ضمن خطة القوافل العلاجية الخاصة بوزارة الصحة المقترح تنفيذها بمحافظة جنوب سيناء.

قال الدكتور هيثم الشنهاب، وكيل وزارة الصحة بجنوب سيناء، إن القافلة مستمرة على مدار يومين، وتضم 8 تخصصات طبية هامة، وهم "الباطنة، الجراحة، أطفال، نساء وتوليد، أسنان، جلدية، أنف وأذن، عظام"، إضافة إلى معمل دم، ومعمل طفيليات، وصيدلية، ومركز معلومات".

وأوضح وكيل الوزارة في تصريح اليوم، أنه من المقرر أن يجري تنظيم 20 قافلة طبية مجانية بكافة مدن المحافظة على مدار عام 2025، على أن يستمر عمل كل قافلة على مدار يومين داخل المنطقة التي تنطلق فيها، بهدف تقديم الخدمات الطبية لأكبر عدد من المواطنين، وإتاحة الفرصة للمواطنين الذين يسكنون داخل الوديان والتجمعات البدوية لتلقي الخدمات الطبية المختلفة.

وأشار إلى أنه جرى إطلاق قافلة بتجمع أبوجعدة، وقرية رأس مسلة التابعين لمدينة رأس سدر خلال أيام 1 و2 يناير الجاري، وقافلة بقرية أبوصويرة التابعة لمدينة رأس سدر على مدار يومي 3 و4 من يناير الجاري، ومن المقرر أن يجري إطلاق قافلة طبية يومي 7 و 8 يناير الجاري بمنطقة توشكى، وقرية الوادي التابعين لمدينة طور سيناء.

وأكد أنه يجري خلال هذه القوافل صرف الدواء بالمجان، وتحويل الحالات المرضية الحجرة لأقرب مستشفى لاستكمال إجراءات الكشف والعلاج على نفقة الدولة، تنفيذاً لتعليمات الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، وتوجيهات الدكتور خالد مبارك، محافظ جنوب سيناء.