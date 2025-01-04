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"الميكروباص اتقلب".. 9 مصابين في حادث مروع بالمنوفية

12:57 م السبت 04 يناير 2025

سيارة اسعاف

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المنوفية- أحمد الباهي:

انقلبت سيارة أجرة "ميكروباص" صباح اليوم السبت، على طريق "طملاي - السادات" باتجاه مدينة السادات في محافظة المنوفية، وأسفر الحادث عن إصابة 9 أشخاص جميعهم من مركز ومدينة الشهداء، وانتقلت سيارات الإسعاف بشكل عاجل لنقل الحالات.

وأكد مصدر مسؤول لموقع مصراوي، أن أغلب الإصابات تنوعت بين كسور وكدمات وسحجات، وجاءت أسماء المصابين على النحو التالي:

"نوال.غ" 48 عامًا، "روميساء.م" 21 عامًا، "أسماء.ش" 18 عامًا، "محمد.م" 22 عامًا، "أحمد.س" 27 عامًا، "جمال.م" 61 عامًا، "نورا.م" 25 عامًا، "فريدة.م" 4 أعوام، "نورهان.أ" 21 عامًا.

المنوفية مدينة الشهداء انقلاب ميكروباص
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