3 أيام بلا أمطار.. هل فسدت نوة "رأس السنة" في الإسكندرية؟- صور

الإسكندرية – محمد عامر:

"النوة فسدت"، هكذا يصف المواطنون والصيادون في عروس البحر المتوسط النوة التي يمر موعدها دون أن يصاحبها أمطار أو رياح أو طقس سيئ، وهو ما حدث مع نوة رأس السنة.

4 أيام

ووفقا لجدول النوات بميناء الإسكندرية، كان من المقرر أن تبدأ نوة "رأس السنة" يوم 2 يناير الجاري ويصاحبها هطول أمطار غزيرة ورياح غربية وانخفاض في درجات الحرارة.

وتنتهي النوة التي سميت بـ "رأس السنة" لحلولها خلال احتفالات العام الميلادي الجديد، غدًا، إذ تستمر غالبًا لمدة 4 أيام ويعقبها نوة "الفيضة الكبرى" شديدة الأمطار في 12 يناير الجاري.

15 درجة مئوية

وتراوحت درجات الحرارة على الإسكندرية، اليوم السبت، بين 20 درجة مئوية للعظمى، و15 درجة مئوية للصغرى، فيما ارتفعت الرطوبة لتسجل 56% ما زاد من الشعور بالصقيع.

وبلغت سرعة الرياح على الإسكندرية 19 كيلو متر/ الساعة، فيما لا تزيد فرص هطول الأمطار على السواحل الشمالية وفقًا لتوقعات الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن 15% حتى الآن.

فرصة أخيرة

وحذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، من تعرض البلاد لمنخفض جوي في طبقات الجو العليا يعمل على حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية بداية من غدٍ الأحد ولمدة 3 أيام.

وتوقعت الأرصاد الجوية أن تشهد السواحل الشمالية سقوط أمطار متفاوتة الشدة تكون متوسطة إلى غزيرة ونشاط ملحوظ لحركة الرياح بداية من الغد يؤدي إلى مزيد من الإحساس بالبرودة.

وطالبت المواطنين بتوخي الحذر وضرورة الابتعاد عن الأشجار واللوحات الإعلانية بسبب نشاط حركة الرياح، ما يعني أنه من الممكن أن يشهد آخر أيام نوة رأس السنة هطول أمطار.

18 نوة

يشار إلى أن عروس البحر المتوسط تتعرض لـ 18 نوة في الشتاء- قد تتأخر أو تتقدم أيام- إلا أنها لا تغيب، ويعرفها الصيادون والعاملون في بحر إسكندرية بأسماء معينة