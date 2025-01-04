حاول ذبحها داخل سيارة.. إصابة سيدة بجروح خطيرة على يد طليقها بسوهاج

سوهاج- عمار عبد الواحد:

أصيبت ربة منزل بجرحين ذبحيين بالرقبة على يد طليقها، بأخميم شرقي محافظة سوهاج، وضبط الشرطة المتهم والسلاح المستخدم في الواقعة.

تلقى مأمور مركز شرطة أخميم إشارة من مستشفى سوهاج الجامعي الجديد بوصول "هبة. ع" 37 عامًا ربة منزل مصابة بجرحين قطعيين بالرقبة، وحالتها العامة سيئة.

أفاد ابن شقيقها "محمد. و" 25 عامًا مهندس بأنه أثناء تواجد عمته المذكورة رفقة طليقها "منتصر. ا" 47 عامًا موظف داخل سيارته بمدينة أخميم تعدى عليها بسلاح أبيض "سكين" كان بحوزته، ما نتج عنه إصابتها؛ بسبب الخلافات الأسرية.

تم ضبط المتهم والسلاح المستخدم في الواقعة، وتحرير محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.