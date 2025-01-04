جامعة الزقازيق تطلق مسابقة الطالب المثالي بمختلف الكليات

الشرقية - ياسمين عزت:

بدأت فعاليات مسابقة اختيار الطلبة المثاليين على مستوى كليات جامعة الزقازيق، تحت رعاية د. خالد الدرندلي رئيس الجامعة، ود. هلال عفيفي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، ود. أحمد عناني عميد كلية الطب ومستشار رئيس الجامعة للأنشطة الطلابية، ومستشار وزير التعليم العالي والبحث العلمي للسياسات الصحية.

وتهدف المسابقة إلى تعزيز روح التنافس الإيجابي بين الطلاب وتشجيع التميز بمختلف المجالات، وتسليط الضوء على الطلاب المتميزين أكاديميًا وقياديًا، مع التركيز على المشاركات الفعّالة في الأنشطة الطلابية وخدمة المجتمع.

أكد د. خالد الدرندلي أن الجامعة توفر كافة الإمكانيات لدعم طلابها وتشجيعهم على تحقيق النجاح والابتكار ، وتوفر لهم بيئة محفزة لدعم إبداعاتهم.

أشار نائب رئيس الجامعة إلى أن المسابقة ستشهد مشاركة واسعة من طلاب كليات الجامعة، وسوف تنظم التصفيات الأولية داخل الكليات قبل تأهيل الفائزين للمنافسة على مستوى الجامعة، وسيتم اختيار الفائزين بناءً على معايير دقيقة تشمل الأداء الأكاديمي، المهارات القيادية، الالتزام الأخلاقي، والأنشطة المجتمعية.

جدير بالذكر أن المسابقة تنظم تحت إشراف، د. محمد متولي مدير الإدارة العامة لرعاية الطلاب، ومحمد رمضان مدير إدارة النشاط الاجتماعي برعاية الشباب بالجامعة.