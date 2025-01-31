وداعاً عم سعيد.. حكاية واقعة أسد الفيوم الذي التهم حارسه في حديقة الحيوان -صور

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الفيوم - حسين فتحى:

خيم الحزن على حديقة حيوان الفيوم والعاملين بها، بعد فقدان زميلهم "سعيد جابر على الدش" صاحب 47 عاماً، في هذا الحادث المأساوي الذي وقع فى وقت سابق اليوم الجمعة، خاصة أن الأخير يتمتع بحب واحترام زملائه، وكان معروفاً بشجاعته وإخلاصه في عمله.

وبحسب رواية شهود العيان، كان "عم سعيد" كعادته يقوم بواجبه في رعاية الحيوانات داخل حديقة الفيوم، وعندما لاحظ أن أحد الأسود علقت قدمه في أسلاك القفص، لم يتردد لحظة واحدة، ودخل إلى القفص لإنقاذ الأسد المسكين، وبمجرد أن اقترب الحارس من الأسد، انقض عليه الأخير بشكل مفاجئ، والتهم رأسه ورقبته في لحظات قليلة.

تسبب الحادث في حالة من الهلع والرعب بين رواد الحديقة، الذين فروا مذعورين من المشهد المروع، صراخ النساء والأطفال اختلط بأصوات الحيوانات، ليخلق جواً من الرعب لم تشهده الحديقة من قبل.

وعقب الحادث، قامت فرق الحماية بتصفية الأسد الذي هاجم "عم سعيد"، وتخدير الأسود الأخرى فى الحديقة، وذلك حفاظًا على سلامة العاملين والزوار.

وصلت قوات الأمن إلى مكان الحادث، وتمكنت من السيطرة على الوضع، وتهدئة رواد الحديقة، كما تم استدعاء سيارات الإسعاف لنقل جثة "عم سعيد" إلى المستشفى، ولكنه لفظ أنفاسه الأخيرة.

وباشرت النيابة العامة تحقيقاتها، للوقوف على ملابسات الواقعة، وتحديد أسبابها، كما تم الاستماع إلى شهود العيان من العاملين في الحديقة.

وذكرت الدكتورة نهى مصطفى مدير حديقة حيوان الفيوم، أنها المرة الأولى التى يتعرض فيها أحد موظفي الحديقة الدولية للغدر من قبل الحيوانات الشرسة، وذكرت أن مدرب الأسود سعيد جابر كان من أكثر الأشخاص الذين يتعاملون برفق مع الحيوانات المفترسة، مؤكدة أن إدارة حديقة حيوان الفيوم، تعتزم اتخاذ إجراءات جديدة لتعزيز السلامة، والتأكد من عدم تكرار مثل هذه الحوادث المؤسفة في المستقبل.

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