إصابة 6 أشخاص من أسرة واحدة في حادث انقلاب سيارة ببني سويف

بني سويف-حمدي سليمان:

أصيب 6 أشخاص من أسرة واحدة، في حادث انقلاب سيارة ملاكي، في نطاق مركز الواسطى شمال محافظة بني سويف، مساء اليوم الجمعة.

وتلقت مديرية أمن بني سويف، إخطارا من شرطة النجدة، بوقوع حادث انقلاب سيارة ملاكي على طريق الجيزاوية بمدخل قرية كوم أبو راضي التابعة لمركز الواسطى، فجرى التوجيه بسرعة انتقال سيارات الإسعاف إلى موقع البلاغ.

انتقلت سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، و تبين إصابة "هشام.خ.ع"، 38 عامًا، بكدمات في الجسم، وشقيقه "معوض.خ.ع"، 26 عامًا، بسحجات بالجسم، و زوجته " أسماء.س.ع"، 32 عامًا، باشتباه كسر بالعمود الفقري، وأبنائه "خديجة"، 3 اعوام، باشتباه كسر بالساق الأيمن، و " جويرية"، 5 أعوام، بسحجات بالجسم، و "عائشة"، 6 أعوام، بسحجات وكدمات بالجسم

جرى نقل المصابين إلى مستشفى الواسطى المركزي لتلقي العلاج اللازم، وتحرر محضر بالواقعة.