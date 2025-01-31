إعلان

إصابة 6 أشخاص من أسرة واحدة في حادث انقلاب سيارة ببني سويف

10:07 م الجمعة 31 يناير 2025

إسعاف أرشيفية

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

بني سويف-حمدي سليمان:

أصيب 6 أشخاص من أسرة واحدة، في حادث انقلاب سيارة ملاكي، في نطاق مركز الواسطى شمال محافظة بني سويف، مساء اليوم الجمعة.

وتلقت مديرية أمن بني سويف، إخطارا من شرطة النجدة، بوقوع حادث انقلاب سيارة ملاكي على طريق الجيزاوية بمدخل قرية كوم أبو راضي التابعة لمركز الواسطى، فجرى التوجيه بسرعة انتقال سيارات الإسعاف إلى موقع البلاغ.

انتقلت سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، و تبين إصابة "هشام.خ.ع"، 38 عامًا، بكدمات في الجسم، وشقيقه "معوض.خ.ع"، 26 عامًا، بسحجات بالجسم، و زوجته " أسماء.س.ع"، 32 عامًا، باشتباه كسر بالعمود الفقري، وأبنائه "خديجة"، 3 اعوام، باشتباه كسر بالساق الأيمن، و " جويرية"، 5 أعوام، بسحجات بالجسم، و "عائشة"، 6 أعوام، بسحجات وكدمات بالجسم

جرى نقل المصابين إلى مستشفى الواسطى المركزي لتلقي العلاج اللازم، وتحرر محضر بالواقعة.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

حادث انقلاب سيارة ملاكي انقلاب سيارة ببني سويف إصابة 6 أشخاص من أسرة واحدة مديرية أمن بني سويف مستشفى الواسطى المركزي
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
وداعاً عم سعيد.. حكاية واقعة أسد الفيوم الذي التهم حارسه في حديقة الحيوان -صور

إعلان

إعلان

لمدة 6 سنوات.. الجيزة: غلق كلي لامتداد شارع الأهرام بدءًا من غدًا السبت
25 صورة لمشاركة الأحزاب والقوى الشعبية في الوقفة التضامنية أمام معبر رفح