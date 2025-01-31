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ضبط منتحل صفة أخصائي علاج طبيعي يدير مراكز إعادة تأهيل فى البحيرة

09:57 م الجمعة 31 يناير 2025
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    تشميع مركز طبي غير مرخص
  • عرض 4 صورة
    تشميع مركز طبي غير مرخص
  • عرض 4 صورة
    تشميع مركز طبي غير مرخص
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البحيرة - أحمد نصرة:

نجحت إدارة العلاج الحر بمديرية الصحة بالبحيرة، في ضبط منتحل صفة أخصائي علاج طبيعي وتأهيل في مركز بالدلنجات، وصفة استشاري تغذية علاجية وتخسيس في مركز بأبو المطامير، دون الحصول على أي ترخيص مزاولة مهنة.

وقدم المنتحل خدمات طبية وعلاجية داخل أماكن تحمل لافتات مراكز طبية دون الحصول على ترخيص تشغيل من إدارة العلاج الحر بالمديرية، ما أسفر عن تشميع المركزين واحالة المذكور للمساءلة القانونية .

وأكد الدكتور السيد عبد الجواد وكيل الوزارة، أنه لن يتهاون في ردع أي تجاوزات مثمنًا بأهمية الدور الرقابي للعلاج الحر على أداء المنشآت الطبية الخاصة أثناء مباشرة عملها من خلال المرور بشكل دوري لفريق ولجان العلاج الحر بالمديرية والإدارات ومتابعة تقديم الخدمات الطبية.

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تشميع مركز طبي مراكز غير مرخصة إدارة العلاج الحر صحة البحيرة
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