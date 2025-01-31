حقق نسب نجاح مرتفعة.. بروتوكول علاجي جديد للتعامل مع التسمم بحبوب الغلة في البحيرة

البحيرة - أحمد نصرة:

وضع فريق بحثي بمديرية الشئون الصحية بالبحيرة ، بالتعاون مع أساتذة من جامعة الإسكندرية، بروتوكول جديد للتعامل مع التسمم بحبوب الغلة.

ونجح البروتوكول الجديد والذي نشر بمجلة toxicology reports الدولية، في تحقيق نتائج إيجابية من انخفاض لمعدل الوفاة مقارنة باستخدام البروتوكول المعتاد كما ساعد على تقليل نسبة استخدام جهاز التنفس الصناعي مع الحالات وقد تم نشر البحث في إحدى المجلات الدولية والتابعة لدار النشر Elsevier.

وأُجرِيَ البحث في مستشفى كفر الدوار العام من خلال فريق بحثي

بقيادة الدكتور رضا رزق عيسى مدير وحدة الأبحاث الإكلينيكية ( الباحث الرئيسي) ، والدكتورة مي فرج رئيس قسم السموم بمستشفى كفر الدوار العام وأستاذ مساعد بجامعة الإسكندرية، و دكتورة أمل شعير رئيس قسم الأبحاث الإكلينيكية بمستشفى كفر الدوار العام، بمشاركة من قسم السموم بكلية الطب جامعة الإسكندرية الدكتورة مها غانم ، والدكتور شحاته فرج

ويهدف البحث إلى دراسة تأثير استخدام البروتوكول الجديد (NAC &CoQ10) لتقليل نسبة الوفيات الناجمة عن حبوب الغلة مقارنة بالبروتوكول المعتاد.

جرى تطبيق البروتوكول على حالة أم حامل بعد تناول حبة الغلة كانت معرضة للوفاة هي أو جنينها، وتم بالفعل إنقاذ الجنين والأم في صحة جيدة بعد استخدام البروتوكول الجديد، كذلك جرى تسجيل حالات تحسن في ظل خطورة حبة الغلة التي قد تؤدي إلى الوفاة بشكل فوري .