ولّع في نفسه.. شاب ينهي حياته فى الشرقية عقابًا لأسرته

الشرقية -ياسمين عزت:

لفظ شاب أنفاسه الأخيرة في مستشفى الحروق بههيا محافظة الشرقية، بعد أضرم النيران في نفسه والتوكتوك خاصته، عقابا لأسرته لعدم استجابتها لمطالبه بشراء أغراض له.

تلقت مديرية أمن الشرقية إخطارا يفيد ورود بلاغا يشير إلى إصابة شاب بحروق بالغة جراء إضرام النيران بنفسه والتوك توك خاصته، وجرى نقله إلى مستشفى ههيا للحروق.

انتقلت قوة أمنية من مركز شرطة منيا القمح، إلى موقع البلاغ بقرية الحميدية التابعة لنطاق المركز، وكشفت التحريات الأولية أن الشاب يدعى "السيد ح.م"، ويبلغ من العمر 16 عاما، وأضرم النيران بنفسه والتوك الذي يعمل عليه.

وتحرر عن ذلك المحضر القانوني اللازم للواقعة، وأخطرت الجهات المعنية للوقوف على أسبابها والتحقق من وجود شبهة جنائية من عدمه.

وتعمل الدولة على تقديم الدعم للمرضى النفسيين من خلال أكثر من جهة خط ساخن لمساعدة من لديهم مشاكل نفسية أو رغبة في الانتحار، أبرزها الخط الساخن للأمانة العامة للصحة النفسية، بوزارة الصحة والسكان، لتلقي الاستفسارات النفسية والدعم النفسي، ومساندة الراغبين في الانتحار، من خلال رقم 08008880700، 0220816831، طول اليوم.

كما خصص المجلس القومي للصحة النفسية خط ساخن لتلقي الاستفسارات النفسية 20818102.

وأكدت دار الإفتاء المصرية، أن الانتحار كبيرة من الكبائر وجريمة في حق النفس والشرع، والمنتحر ليس بكافر، ولا ينبغي التقليل من ذنب هذا الجرم وكذلك عدم إيجاد مبررات وخلق حالة من التعاطف مع هذا الأمر، وإنما التعامل معه على أنه مرض نفسي يمكن علاجه من خلال المتخصصين.