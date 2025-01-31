نيابة السويس تحقق في حريق المراكب واللنشات.. أبرز النتائج -صور

السويس - حسام الدين أحمد:

باشرت النيابة العامة في السويس التحقيق في حادث الحريق الضخم الذي اندلع في قزق أولاد حسان لبناء وإصلاح السفن، والذي أتت فيه النيران على 12 مركباً ولنشاً كانت مرفوعة لإجراء أعمال صيانة.

وانتقل فريق من النيابة العامة لموقع الحريق بالقزق الكائن بطريق " الأدبية- السويس" أمام شركة السويس للصلب، وعاين فريق النيابة موقع الحريق واستمع رواية الشهود العيان عن بداية نشوب النيران عند البوابة الشمالية.

وقال خفير القزق إن التيار الكهربائي انقطع بشكل مفاجئ قبل الحريق، وحين عاد التيار حدث ماس كهربائي في أقصى شرق القزق، و فوجئ باندلاع النيران في مخلفات سرعان ما طالت لنش صغير من الفايبر، وتابع أنه ذهب لإحضار طفاية حريق، لكن الريح لم تسعفه وطالت النيران أجزاء كبيرة من اللنش، وسرعان ما نقلتها الريح على اللنشات والمراكب الأخرى داخل القزق.

واستدعت النيابة الشخص المسؤول عن القزق الذي يمتلكه عدة ورثة، وكشفت التحقيقات أن القزق بدون ترخيص حيث انتهت مدة التعاقد على إيجار أرض القزق ورفضت المحافظة التجديد باعتبارها المالك للأرض.

كما أفادت مراجعة الحماية المدنية، أن آخر زيارة لموقع المشروع بهدف أكدت عدم مطابقة المشروع للاشتراطات الفنية الخاصة بالحماية المدنية، ووجود قصور في منظومة الإطفاء والسلامة المهنية والأمن الصناعي.

واستدعت النيابة العامة 12 من أصحاب مراكب الصيد، ولنشات الصيد والنزهة والتي أتت عليها النيران للاستماع إلى أقوالهم، كما استدعت بعض الفنيين والعمال القائمين على أعمال الصيانة بمشروع القزق.

وقال مصدر مسؤول، إن الحريق أتى على 12 من مراكب الصيد واللنشات مختلفة الأنشطة والأطوال، بغرض إجراء أعمال الصيانة، كما التهمت النيران 4 قطع بحرية صغيرة كانت "كهنة" وغير مستغلة داخل المشروع.

ونشب حريق في قزق أولاد حسان في الساعة الأولى من اليوم الجمعة، وبدأ الحريق من جهة البوابة الأمامية وبسبب نشاط الرياح واتجاهها امتدت النيران من لنش على آخر وطالت مراكب صيد ولنشات صيد ونزهة حتى تفحمت ولم يبق منها إلا الأجزاء المعدنية وخزانات المياه والوقود وبقايا الماكينة.

وجسد رجال الحماية المدنية ملحمة استمرت 6 ساعات كافحوا خلالها الحريق رغم ظروف الطقس واتجاه الرياح الذي أعاق عملهم بالسيطرة على النيران، واستطاع رجال الحماية تأمين عدد كبير من مراكب الصيد واللنشات السياحية، بينما أتت النيران على 12 مركب ولنش قيمتهم بلاملايين، حيث يبلغ متوسط سعر اللنش السياحي 2.5 مليون جنيه، بينما يتجاوز سعر مركب الصيد المجهزة بالمعدات والغزل 10 ملايين جنيه.

أكد مصدر طبي مسؤول أن الحادث لم يسفر عن أي وفيات، مشيرًا إلى أن الإسعاف تحرك فور اندلاع الحريق ضمن خطة تأمين الموقع تحسبًا لأي طوارئ. وأضاف أن الحادث أسفر فقط عن إصابة صياد بجرح سطحي، تلقى العلاج وخرج من المستشفى.

استمرت ألسنة اللهب لأكثر من 6 ساعات، حيث اجتهدت فرق الإطفاء في محاصرة الحريق ومنعه من التمدد إلى المناطق المجاورة، إلا أن النيران التهمت الهياكل الخشبية والفايبر جلاس للمراكب، ولم يتبقَ سوى الهياكل المعدنية مثل "البروة"، الشاسيه، القوائم، والعريش، التي ظلت قائمة وسط الركام المتفحم.

تلقت فرق الإطفاء دعمًا لوجستيًا من شركتي النصر للبترول والسويس لتصنيع البترول، اللتين وفرتا معدات متخصصة ساهمت في إخماد النيران، وسط تحديات كبيرة في التعامل مع ألسنة اللهب المشتعلة لساعات طويلة.

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