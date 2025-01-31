"مصر تقول لا للتهجير".. آلاف المواطنين بالمحافظات يزحفون نحو رفح - فيديو وصور

لاختيار 14 مرشحًا.. إقبال على انتخابات نادي القضاة بالإسكندرية -صور

محافظات – مصراوي:

تصوير- هاني رجب:

احتشد آلاف المواطنين من مختلف محافظات الجمهورية، أمام معبر رفح الحدودي اليوم الجمعة، تعبيرًا عن رفضهم تهجير الفلسطينيين ودعمهم للموقف المصري الرافض لأي محاولات لتصفية القضية الفلسطينية.

وشارك في هذه الفعاليات ممثلون عن مختلف التيارات السياسية والشعبية، بالإضافة إلى عدد كبير من المواطنين

من أمام معبر رفح.. أهالي البحيرة يرفضون تهجير الفلسطينيين- صور

انتقلت عشرات الحافلات البحيرة إلى رفح تحمل أهالي المحافظة الراغبين في التضامن مع الشعب الفلسطيني الشقيق، وإيصال نبض الشارع المصري إلى المجتمع الدولي، في رسالة واضحة تستنكر المقترح الذي طرحه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. للمزيد اضغط هنـــــــــــا

"إحنا نموت وبلدنا تعيش".. حشود من أهالي الشرقية أمام معبر رفح رفضا لتهجير الفلسطينيين

كما انطلقت اليوم الجمعة حشود غفيرة من محافظة الشرقية نحو معبر رفح للتضامن مع القضية الفلسطينية، وأكد المشاركون تأييدهم الكامل ودعمهم قرارات الرئيس عبد الفتاح السيسي ورفضه لتهجير الأشقاء الفلسطينيين إلى خارج بلادهم، مرددين شعارات منها: "إحنا نموت وبلدنا تعيش". للمزيد اضغط هنـــــــــــا

بالصور- المئات من أبناء بني سويف يحتشدون أمام معبر رفح لرفض تهجير الفلسطينيين

ورفع أهالي محافظة بني سويف المحتشدون أمام معبر رفح لافتات كتب عليها "تهجير الفلسطينيين خط أحمر.. لا للتهجير"، وأعلام مصر وفلسطين، مؤكدين دعمهم لموقف القيادة السياسية. للمزيد اضغط هنـــــــــــا

حشود من الفيوم أمام معبر رفح في مليونية "لا للتهجير": ندعم قرارات الرئيس

واحتشد المئات من أهالي محافظة بني سويف أمام معبر رفح، مؤكدين وقوفهم خلف القيادة السياسية لمواجهة ما أسموها بالغطرسة الأمريكية. للمزيد اضغط هنـــــــــــا

بالصور- طلاب جامعة بنها يشاركون فى وقفات دعم القيادة السياسية ورفض تهجير الفلسطينيين - صور

توجه وفد من طلاب جامعة بنها، إلى مدينة رفح، تعبيرًا عن رفض تهجير الفلسطينيين، وأوضح الدكتور ناصر الجيزاوي رئيس الجامعة، أن مشاركة الوفود الطلابية تأتي بالتنسيق مع تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين. للمزيد اضغط هنـــــــــــا

مسيرات حاشدة تنطلق من الإسماعيلية دعمًا لقرارات الرئيس ورفضًا لتهجير الفلسطينيين

انطلقت، صباح اليوم الجمعة، مسيرات شعبية حاشدة من محافظة الإسماعيلية، لرفض محاولات لتغيير التركيبة الديموغرافية لقطاع غزة. للمزيد اضغط هنـــــــــــا

من المنوفية إلى معبر رفح.. الآلاف في وقفة رفض تهجير الفلسطينيين ودعم الرئيس السيسي

تقدم عشرات الآلاف من المواطنين في محافظة المنوفية، طليعة المشاركين من القوى السياسية والأحزاب والنقابات والمجتمع المدني اليوم الجمعة، للتوجه نحو معبر رفح الحدودي مع قطاع غزة، مطالبين بحل الدولتين والعودة إلي حدود الرابع من يونيو 1967 وفقا لقرارات الشرعية الدولية. للمزيد اضغط هنـــــــــــا



