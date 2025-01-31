لاختيار 14 مرشحًا.. إقبال على انتخابات نادي القضاة بالإسكندرية -صور

الإسكندرية - محمد البدري ومحمد عامر:

شهدت انتخابات نادي القضاة بالإسكندرية، اليوم الجمعة، إقبالاً كبيراً من القضاة والمستشارين ووكلاء النيابة من أعضاء الجمعية العمومية الذين لهم حق التصويت لاختيار 14 مرشحًا.

وتجرى الانتخابات على 14 مقعدا لمجلس إدارة نادي القضاة تتضمن مقعد رئيس النادي و3 مقاعد مستشارين وعدد 5 مقاعد رؤساء محاكم وقضاة وعدد 5 مقاعد بالنيابة العامة .

وأغلقت اللجنة المشرفة على الانتخابات باب التصويت بعد إدلاء القضاة بأصواتهم في مقر نادي القضاة بشارع مصطفى كامل-فلمنج.

وتتنافس ثلاث قوائم على مقاعد مجلس الإدارة؛ تتصدر القائمة الأولى المستشار سعد السعدني، الذي يتنافس على مقعد رئيس النادي، وتحمل القائمة رمز رقم "1". تضم القائمة أيضاً المستشارين أمام الصيرفي، ناصر حسب النبي، هشام بهلول، وأحمد مهابة الذين يتنافسون على مقاعد المستشارين. كذلك، تضم المستشارين أحمد خورشيد، حازم حبيب، إسلام تمراز، بلال عطا، وأحمد محسن هيكل الذين يتنافسون على مقاعد رؤساء المحاكم والقضاة. بينما يتنافس في مقاعد أعضاء النيابة العامة محمد حسن، بدر الكومي، رامي حسن، محمد ضياء هريدي، ومؤمن حلمي حسان.

أما القائمة الثانية، التي يقودها المستشار راغب عشيبة، فتحمل رمز رقم "2" ويتنافس عشيبة على مقعد رئيس النادي. تضم القائمة المستشارين خالد بركات، خالد خلف، وعبد الرحمن الشهاوي لمقاعد المستشارين، والمستشارين معتز نوار، محمد مبارك، أحمد وحيد خليل، رامي حيدر، ومحمد عصام لمقاعد رؤساء المحاكم والقضاة. كما تضم القائمة وكلاء النائب العام هيثم سعد، خالد الزغبي، أحمد أبو زهرة، حسين سلام، وأحمد رأفت راجح لمقاعد رؤساء النيابة.

وتحمل القائمة الثالثة، التي يقودها المستشار محمد عبد النبي سالم، رمز رقم "3". يتنافس سالم على مقعد رئيس نادي قضاة الإسكندرية، وتضم القائمة المستشارين عصام عبد الجليل السمبختي، وعلي درويش لمقاعد المستشارين. ويتنافس المستشارين حسام حسن الناعم، محمود رجب أبو زهرة على مقاعد رؤساء المحاكم والقضاة. فيما يتنافس وكيل النائب العام محمد رمضان جعفر على مقعد أعضاء النيابة العامة.

ويختار الناخبون من القضاة والمستشارين ووكلاء النائب العام ثلاثة مقاعد لدرجة المستشارين، وخمسة مقاعد لرؤساء المحاكم والقضاة، وخمسة مقاعد لأعضاء النيابة العامة، بالإضافة إلى مقعد رئيس نادي قضاة الإسكندرية.