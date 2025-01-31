جامعة الزقازيق تُسيّر رحلة استكشافية لـ 50 طالبًا إلى الأقصر وأسوان -صور

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الشرقية - ياسمين عزت:

انطلق وفدٌ طلابيٌّ مكونٌ من 50 طالبا وطالبة في رحلة استكشافية، اليوم الجمعة، إلى مدينتي الأقصر وأسوان ضمن مبادرة "اعرف بلدك"، وبرنامج قطار الشباب للعام الجامعي 2025.

أوضحت الجامعة أن الرحلة تستمر لمدة أسبوع تحت إشراف الإدارة العامة لرعاية الشباب، برئاسة د. محمد متولي، ود. هالة فاروق بهدف تعزيز وعي الطلاب بتاريخ مصر العريق، وتنمية روح الانتماء الوطني لديهم من خلال زيارة أهم المعالم الأثرية والسياحية.

وأضحت أن البرنامج الخاص بزيارة الأقصر يشمل زيارة معابد البر الشرقي "معبد الكرنك، ومعبد الأقصر" ومعابد البر الغربي، وجزيرة الموز، فضلا عن حضور عرض الصوت والضوء بمعبد الكرنك إلى جانب محاضرات ثقافية وتاريخية، وجولات حرة.

وبالنسبة لأسوان؛ زيارة السد العالي، ومتحف النيل، ومعبد فيلة، والقرية النوبية، وجزيرة النباتات، وجولة حرة في مدينة أسوان.

وفي هذا السياق، أَكَّدَ د. خالد الدرندلي، رئيس الجامعة، أَنَّ هذه المبادرة تعكس التزام الجامعة بتوفير تجارب تعليمية وثقافية مميزة لطلابها، بما يسهم في تعميق إدراكهم لقيمة التراث المصري، ويدعم أهداف وزارة الشباب والرياضة في تحقيق التنمية الثقافية والمجتمعية للشباب.

من جانبه، أشار د. هلال عفيفي إلى أَنَّ هذه الرحلة تمثل فرصة ذهبية للطلاب لاكتشاف معالم مصر التاريخية على أرض الواقع، على نحوٍ يسهم في توسيع مداركهم، وتعزيز هويتهم الوطنية.

في السياق نفسه، أَكَّدَ د. أحمد عناني أَنَّ جامعة الزقازيق تحرص على دعم الأنشطة الطلابية التي تسهم في بناء شخصية الطالب الجامعي، مشيرًا إلى أَنَّ مثل هذه الرحلات تسهم في تنمية الوعي الثقافي والمعرفي لدى الشباب، وتعزز من روح العمل الجماعي والتواصل بين الطلاب.

جدير بالذكر أَنَّ هذه الرحلة تؤكد اهتمام جامعة الزقازيق بتنظيم أنشطة تثقيفية وتعليمية تعزز من ارتباط الطلاب بتاريخهم وحضارتهم، بما يتماشى مع رؤية الدولة في دعم الوعي الوطني لدى الشباب.