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من أمام معبر رفح.. أهالي البحيرة يرفضون تهجير الفلسطينيين- صور

05:41 م الجمعة 31 يناير 2025
  • عرض 8 صورة
  • عرض 8 صورة
    أهالي محافظة البحيرة يرفضون تهجير الفلسطينيين
  • عرض 8 صورة
    أهالي محافظة البحيرة يرفضون تهجير الفلسطينيين
  • عرض 8 صورة
    أهالي محافظة البحيرة يرفضون تهجير الفلسطينيين
  • عرض 8 صورة
    أهالي محافظة البحيرة يرفضون تهجير الفلسطينيين
  • عرض 8 صورة
    أهالي محافظة البحيرة يرفضون تهجير الفلسطينيين
  • عرض 8 صورة
    أهالي محافظة البحيرة يرفضون تهجير الفلسطينيين
  • عرض 8 صورة
    أهالي محافظة البحيرة يرفضون تهجير الفلسطينيين
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البحيرة - أحمد نصرة:

عبر الآلاف من أهالي محافظة البحيرة عن رفضهم لتهجير الفلسطينيين من أراضيهم، في رسالة واضحة تستنكر المقترح الذي طرحه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وانتقلت عشرات الحافلات إلى رفح تحمل أهالي المحافظة الراغبين في التضامن مع الشعب الفلسطيني الشقيق، و إيصال نبض الشارع المصري إلى المجتمع الدولي.

ورفع المشاركون لافتات تعبر عن التضامن مع القضية الفلسطينية والرفض القاطع للتهجير، ودعم ومساندة القيادة السياسية المصرية في قراراتها.

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بث مباشر.. آلاف المصريين في معبر رفح رفضًا لمقترح تهجير الفلسطينيين