من أمام معبر رفح.. أهالي البحيرة يرفضون تهجير الفلسطينيين- صور

حشود من الفيوم أمام معبر رفح في مليونية "لا للتهجير": ندعم قرارات الرئيس

البحيرة - أحمد نصرة:

عبر الآلاف من أهالي محافظة البحيرة عن رفضهم لتهجير الفلسطينيين من أراضيهم، في رسالة واضحة تستنكر المقترح الذي طرحه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وانتقلت عشرات الحافلات إلى رفح تحمل أهالي المحافظة الراغبين في التضامن مع الشعب الفلسطيني الشقيق، و إيصال نبض الشارع المصري إلى المجتمع الدولي.

ورفع المشاركون لافتات تعبر عن التضامن مع القضية الفلسطينية والرفض القاطع للتهجير، ودعم ومساندة القيادة السياسية المصرية في قراراتها.