"إحنا نموت وبلدنا تعيش".. حشود من أهالي الشرقية أمام معبر رفح رفضا لتهجير الفلسطينيين

حشود من الفيوم أمام معبر رفح في مليونية "لا للتهجير": ندعم قرارات الرئيس

الشرقية -ياسمين عزت:

انطلقت اليوم الجمعة حشود غفيرة من أهالي محافظة الشرقية نحو معبر رفح للتضامن مع القضية الفلسطينية، ورفض تهجير المواطنين الفلسطينيين إلى خارج بلادهم وتضامنا مع القيادة السياسية رافعين شعار "لا للتهجير".

وأكد المشاركون تأييدهم الكامل ودعمهم قرارات الرئيس عبد الفتاح السيسي ورفضه لتهجير الأشقاء الفلسطينيين إلى خارج بلادهم، وتضامنهم الكامل مع القضية الفلسطينية والشعب الفلسطيني الشقيق.

وقال رضا شوقي أحد أهالي محافظة الشرقية لمصراوي، إنه انطلق رفقة عدد كبير من أهالي مركز ومدينة ههيا فجر اليوم الجمعة اتجاه مدينة رفح لمساندة الدولة المصرية أولا ثم الدولة الفلسطينية والشعب الشقيق، رافعين شعار "لا للتهجير".

وأكد أحمد محمد مواطن من الشرقية، أن أعدادا كبيرة من أهالي محافظة الشرقية من كافة فئات وشرائح المجتمع جهزوا ميكروباصات وأتوبيسات استقلوها فجر اليوم متجهين إلى معبر رفح ليكونوا وسط آلاف المصريين لدعم القضية الفلسطينية ودعم قرارات الرئيس الرافضة للتهجير.

ومن جانبها أكدت علياء محمد من مواطني الشرقية توافد أعداد كبيرة إلى معبر رفح من قرى ومدن ومراكز المحافظة من كافة أطياف الشعب اعتراضا على قرار تهجير الفلسطينيين ودعمًا لقرار الدولة المصرية ورفضها ما يحاك ضد الشعب الشقيق.

ردد المحتشدون في محيط معبر رفح عبارات وطنية تؤيد دعم القيادة السياسية وكذلك دعم القضية الفلسطينية ورفض التهجير "كلمة أخيرة وغيرها ما فيش إحنا نموت وبلدنا تعيش"، مستمرين في التواجد رفضا لقرار تهجير الفلسطينيين.