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بالصور- المئات من أبناء بني سويف يحتشدون أمام معبر رفح لرفض تهجير الفلسطينيين

04:51 م الجمعة 31 يناير 2025
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  • عرض 11 صورة
    المئات من أبناء بني سويف يحتشدون أمام معبر رفح لرفض تهجير الفلسطينيين (9)
  • عرض 11 صورة
    المئات من أبناء بني سويف يحتشدون أمام معبر رفح لرفض تهجير الفلسطينيين (8)
  • عرض 11 صورة
    المئات من أبناء بني سويف يحتشدون أمام معبر رفح لرفض تهجير الفلسطينيين (5)
  • عرض 11 صورة
    المئات من أبناء بني سويف يحتشدون أمام معبر رفح لرفض تهجير الفلسطينيين (4)
  • عرض 11 صورة
    المئات من أبناء بني سويف يحتشدون أمام معبر رفح لرفض تهجير الفلسطينيين (3)
  • عرض 11 صورة
    المئات من أبناء بني سويف يحتشدون أمام معبر رفح لرفض تهجير الفلسطينيين (2)
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    المئات من أبناء بني سويف يحتشدون أمام معبر رفح لرفض تهجير الفلسطينيين (11)
  • عرض 11 صورة
    المئات من أبناء بني سويف يحتشدون أمام معبر رفح لرفض تهجير الفلسطينيين (1)
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    المئات من أبناء بني سويف يحتشدون أمام معبر رفح لرفض تهجير الفلسطينيين (10)
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    المئات من أبناء بني سويف يحتشدون أمام معبر رفح لرفض تهجير الفلسطينيين (7)
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بني سويف- حمدي سليمان:

احتشد المئات من أبناء محافظة بني سويف، اليوم الجمعة، أمام معبر رفح للتعبير عن رفضهم التام لتصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بتهجير أهالي غزة إلى سيناء.

ورفع الأهالي المحتشدون أمام معبر رفح لافتات كتب عليها "تهجير الفلسطينيين خط أحمر.. لا للتهجير"، وأعلام مصر وفلسطين، مؤكدين دعمهم لموقف القيادة السياسية.

وشدد المحتشدون أمام معبر رفح على دعم الشعب الفلسطيني وحقه في أرضه، فيما حرصت قوات الشرطة على وضع الحواجز الحديدية لمنع المواطنين من التقدم لمدخل المعبر.

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