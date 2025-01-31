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حشود من الفيوم أمام معبر رفح في مليونية "لا للتهجير": ندعم قرارات الرئيس

04:35 م الجمعة 31 يناير 2025
  • عرض 6 صورة
  • عرض 6 صورة
    حشود من الفيوم أمام معبر رفح في مليونية ''لا للتهجير'': ندعم قرارات الرئيس
  • عرض 6 صورة
    حشود من الفيوم أمام معبر رفح في مليونية ''لا للتهجير'': ندعم قرارات الرئيس
  • عرض 6 صورة
    حشود من الفيوم أمام معبر رفح في مليونية ''لا للتهجير'': ندعم قرارات الرئيس
  • عرض 6 صورة
    حشود من الفيوم أمام معبر رفح في مليونية ''لا للتهجير'': ندعم قرارات الرئيس
  • عرض 6 صورة
    حشود من الفيوم أمام معبر رفح في مليونية ''لا للتهجير'': ندعم قرارات الرئيس
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الفيوم - حسين فتحى:


انطلقت حشود كبيرة من مختلف طوائف المجتمع الفيومي للتعبير عن تضامنهم الكامل مع قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي ورفضهم القاطع لتصريحات الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، التي دعت مصر والأردن لفتح أراضيهما أمام نقل الفلسطينيين، وهو ما قوبل برفض شعبي واسع في مصر بكافة أطيافها.
وأكد الدكتور صابر عطا، رئيس حزب الوفد بالفيوم، أن الجميع يقف خلف القيادة السياسية لمواجهة الغطرسة الأمريكية.

بينما شدد المهندس سيد سلطان، رئيس حزب الشعب الجمهوري بالمحافظة، على أن الحزب بكل كوادره يدعم الرئيس السيسي ويؤيد كافة قراراته للحفاظ على السيادة المصرية وحقوق الشعب الفلسطيني.

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- حسين فتحى: الفيوم فلسطين تهجير الفلسطينيين
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