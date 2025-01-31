ختام فعاليات النسخة الخامسة من برنامج "نتشارك" بالمدينة الشبابية بشرم الشيخ

جنوب سيناء – رضا السيد:

اختتمت اليوم فعاليات النسخة الخامسة من برنامج "نتشارك" للبرلمانات والمبادرات الشبابية، والتي نظمتها وزارة الشباب والرياضة من خلال الإدارة المركزية للتعليم المدني والإدارة العامة لبرلمان الشباب والطلائع بالمدينة الشبابية بشرم الشيخ، بحضور قيادات وزارة الشباب والرياضة، وممثلي منظمة اليونيسيف، واستشاري التدريب، ومجموعة من الشباب المبادرين الذين شاركوا في تنفيذ مشاريع مؤثرة بمختلف المحافظات.

وقال الدكتور علاء إبراهيم، استشاري البرنامج، إن "نتشارك" انطلقت باستهداف 5 محافظات فقط، ثم توسع في نسخته الخامسة ليشمل 15 محافظة، مع التركيز على المحافظات الحدودية والمناطق الأكثر احتياجًا، مؤكدًا أن هذه النسخة تميّزت بإضافة المبادرات الاستثنائية، وإشراك السوريين، إلى جانب دور المنسقين الفنيين والإعلاميين في دعم وتنفيذ المبادرة.

وأكد أن الهدف من البرنامج هو تبادل الأفكار بين الشباب، وعرض المبادرات، وفتح فرص أكبر، وتوسيع مدارك المبادرين من النشء والشباب، وتعزيز العمل الجماعي والابتكار.

وأوضح الدكتور محمد صلاحي، مسؤول برامج تنمية النشء والشباب بمنظمة اليونيسيف وعضو لجنة التحكيم، أن البرنامج لم يكن مجرد مسابقة للفوز أو الخسارة، بل كان رحلة لاكتساب المهارات، وتعزيز دور الشباب في تحقيق تأثير حقيقي في مجتمعاتهم.

فيما أكدت راندا البيطار، مدير عام برلمان الطلائع والشباب، أن التعاون بين الوزارة ومنظمة اليونيسيف كان قائمًا على روح الفريق والعمل المشترك، مما أدى إلى العديد من الإنجازات، أبرزها إضافة المنسقين الإعلاميين، والتركيز على المناطق النائية مثل وادي فيران بجنوب سيناء، وقرية مصر النور بأسوان، مقدمة الشكر إلى الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، ومنظمة اليونيسيف والشباب المشاركين.

وأشارت سماح يعقوب، مسؤولة برامج تنمية النشء والشباب باليونيسيف، إلى أن الكلمات المفتاحية الأكثر تأثيرًا في هذه النسخة كانت "النشء والشباب" وإصرارهم على الاستمرار، و"الاستدامة"، و"نتشارك" كشعار يعكس جوهر المبادرة، مشيرة إلى الدور البارز الذي لعبه الدكتور محمد صلاحي منسق برامج تنمية النشئ و الشباب بمنظمة اليونيسف في نجاح البرنامج.