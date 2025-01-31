من نجار إلى فنان الخيوط والمسامير.. حكاية "مجدي" مع فن "سترنج آرت" بسوهاج- فيديو وصور

سوهاج- عمار عبدالواحد:

داخل ورشة بسيطة في طهطا شمالي محافظة سوهاج يجلس مجدي شحاتة؛ لممارسة هوايته الفنية التي تحولت لمصدر رزق بعد انتشار وذيوع صيته؛ بسبب جمال ودقة ما ينفذه من تابلوهات بالخيوط والمسامير المثبتة على قطع من الخشب الدائرية والمستطيلة والمربعة، والتي يطلق عليها فن "سترنج آرت".

يروي الشاب صاحب قصة النجاح، التي بدأها بعد ترك مهنة النجارة؛ لإصاباته المتعددة على آلات وأدوات تقطيع وتشكيل الأخشاب، فمن ورشة النجارة التي اعتاد أن يعمل فيها ويجلس بداخلها ساعات طويلة، إلى عالم الفن الذي أبدع فيه باستخدام الخيوط والمسامير، ليخلق فنًا فريدًا يعكس إبداعه وحبّه للتفاصيل الدقيقة.

فعلى الرغم من أن الجميع بمنطقته يعرفونه نجارًا ماهرًا، إلا أنه اكتشف موهبته الحقيقية في فن سترنج آرت ليذاع صيته أكثر من عمله في المهنة الأولى، بعد نجاحه في تنفيذ لوحات فنية أبهرت من شاهدها، ليتجسد في ابن مركز ومدينة طهطا معنى الصبر والاهتمام بالتفاصيل، إذ يتطلب تنفيذ التابلوه الواحد حوالي 6 ساعات متواصلة من التركيز والإبداع- حسب قوله-.

وعن أسعار تابلوهات "سترنج آرت" التي ينفذها مجدي شحاته، قال إن أسعار التابلوهات التي يصممها تتراوح من 150 إلى 400 جنيهًا للقطعة الواحدة، ما يجعلها في متناول العديد من المواطنين الذين يحبون شغل الهاند ميد، مضيفًا أنه يحلُم في أن يكون لديه ورشة أو مرسم خاص به؛ ليعرض أعماله الفنية، ويكون مكانًا لتعليم الشباب والفتيات هذا الفن المميز.

وعرضت الصفحة الرسمية لـ"مصراوي" على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، بثًا مباشرًا بعنوان "فنان سوهاجي يبدع في فن نادر.. مجدي يحول الخيط والمسمار إلى تحف فنية".

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