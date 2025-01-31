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بتخفيضات 30%.. إقامة سوق اليوم الواحد في ههيا وفاقوس بالشرقية

03:18 م الجمعة 31 يناير 2025
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    سوق اليوم الواحد
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    سوق اليوم الواحد
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الشرقية -ياسمين عزت:

أقامت مديرية التموين بمحافظة الشرقية سوق اليوم الواحد اليوم الجمعة، بمدينتي ههيا وفاقوس لبيع السلع والمواد الغذائية بأسعار مخفضة عن مثيلاتها بالأسواق بنسبة تصل 30 %، بالتعاون بين المحافظة والغرفة التجارية بالشرقية والشركة القابضة للصناعات الغذائيه وشركات القطاع الخاص وكبار التجار والمستمر حتي نهاية اليوم.

أكد عبدالكريم عوض الله وكيل وزارة التموين بالشرقية، أن هذه الأسواق شهدت إقبالاً كثيفاً من قبل المواطنين ورغبتهم بإقامتها بشكل دائم، مشيرا إلى أن كافة الأجهزة التنفيذية تكثف جهودها في تنفيذ المبادرات بهدف تخفيف العبء عن المواطنين وتوفير السلع بأسعار مناسبة وتقديم كل صور الدعم الممكنة لهم.

وأوضح عوض الله، أن سوق اليوم الواحد يوفر كافة السلع الغذائية من زيت وسكر ومكرونة وأرز وسمن وألبان وجبن بأنواعها وبقوليات وخضر وفواكه وكذا السلع غير الغذائية، بأسعار مخفضة مناسبة لتخفيف العبء عن كاهل المواطن.

وأضاف وكيل الوزارة أن هذه هي المرة الرابعة عشر على التوالي التي يتم فيها إقامة أسواق اليوم الواحد على مستوى المحافظة وسيتم تعميم هذه المبادرة على جميع مراكز المحافظة لتحقيق أكبر استفادة ممكنة لجميع المواطنين.

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سوق اليوم الواحد الشرقية وزارة التموين
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