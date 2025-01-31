جوائز بالملايين للفائزين.. جماجمون كفر الشيخ تتنافس في حفظ القرآن - فيديو وصور

كفر الشيخ - إسلام عمار:

باتت قرية جماجمون التابعة لمركز دسوق في كفر الشيخ تشتهر بإفراز المواهب من حفظة القرآن الكريم، وذلك باستمرار أبناء تلك القرية في تنظيم المسابقة القرآنية سنويًا مع اقتراب شهر رمضان المبارك، وذلك بغرض نشر الرسالة القرآنية بين أبناء القرية.

بمضيفة مسجد الرحمة في قرية جماجمون يجلس الأطفال أصحاب أعمار مختلفة يجرى اختبارهم في حفظ القرآن كاملا عن طريق أئمة، ومعلمون بالأزهر الشريف متطوعون ضمن منظومة العمل الخيري لنشر الرسالة القرآنية بين أطفال القرية عن طريق تلك المسابقة السنوية.

"مسابقاتنا يزداد اعدادها سنويًا وهذا الأمر يوفقنا الله فيه لأن غرضنا نشر الفضيلة بين الأطفال من صغرهم عن طريق حفظهم القرآن الكريم"، بتلك الكلمات تحدث الشيخ محمد صبح، من علماء الأزهر الشريف، وأحد أبناء قرية جماجمون لـ"مصراوي" راصدًا سعيهم كأبناء الأزهر لنشر رسائل القرآن بين الأطفال.

وأكد أن المسابقة السنوية في حفظ القرآن الكريم الموسم الحالي 2025 يجرى تنظيمها للعام الخامس على التوالي ويشارك فيها حوالي 1300طفلا، وذلك بأعداد أكثر من أعداد الموسم الماضي، وفي نهاية المسابقة يجري رصد الأطفال الذين اجتازوا المسابقة، وتكريمهم من خلال حفل بمنحهم جوائز مالية تتخطى 150 ألف جنيه.

وكشف الشيخ إبراهيم صبح، معلم بالأزهر الشريف، وعضو اللجنة المنظمة، عن المسابقة القرآنية السنوية لأطفال قرية جماجمون جرى تنظيمها في عام 2021 فكانت تسمى في نسختها الأولى خلال ذلك العام بمسابقة الراحل المستشار محمود سليم الذي كان يحرص دائمًا على المشاركة في تقديم جوائز حفظ القرآن الكريم بمشاركة 200 طفل متسابق فيها.

ولفت إلى أنه بعد نجاح النسخة الأولى وبعد إفراز نشء في حفظ القرآن الكريم تلقوا كمنظمين للمسابقة في نسختها الأولى تشجيعًاعلى تنظيمها مرة أخرى والحرص على تنظيمها بشكل سنوي، ووفق ذلك جرى تنظيمها في نسختها الثانية وشارك فيها 500 متسابق، وفي العام الثالث شارك فيها 800 متسابق، وفي النسخة الرابعة العام الماضي شارك فيها 1200 متسابق.

وأوضح الدكتور حسام البحر، اخصائي تحاليل وعضو اللجنة المنظمة، أن المسابقة السنوية يجرى تنظيمها بالتنسيق مع أهالي القرية من أصحاب الخير الذين ابدوا دعمهم بشأن تقديم الجوائز، بعد إدراكهم التام بهدف المسابقة وهو نشر الفضيلة بين الأطفال في صغرهم حتى يعي كل طفل علوم القرآن بغية خروج نشء يعي صحيح الدين الإسلامي ووسطيته.

وأشار إلى أن تلك المسابقة تنظم خلال الآونة الأخيرة نظرًا لدورهم كأبناء الأزهر الشريف نحو نشر تعاليم رسالة القرآن الكريم بالتنسيق مع أبناء القرية المحبين لعمل الخير، وفقًا لما تشتهر به القرية نشأ فيها علماء في القراءات العشر منهم الشيخ زكريا عبدالسلام صاحب أعلى سند في العالم، وشقيقه الشيخ سلمان، والشيخ سيد دراج.

وقال الشيخ فريد نجا، من أبناء الأزهر الشريف، وأحد أبناء قرية جماجمون، إن المسابقة القرآنية عن الاختبارات أجريت على 5 مستويات المستوى الأول أجري في حفظ القرآن كاملا، والمستوى الثاني في ثلاث أرباع القرآن، والمستوى الثالث في نصف القرآن، والمستوى الرابع في ربع القرآن، والمستوى الخامس في حفظ 5 أجزاء وأجريت الاختبارات تحت إشراف لجنة من علماء الأزهر الشريف من أبناء القرية.

وأضاف أن المسابقة القرآنية جرى تنظيمها بمعرفة أبناء القرية العاملين في خدمة كتاب الله بالقرية، وجار تحديد جوائز فيها ربما تتخطى 150 ألف جنيه جرى جمعهم عن طريق تبرعات أهل الخير، ومن أبناء القرية الراغبين في المشاركات الخيرية.