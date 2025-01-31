مسيرات حاشدة تنطلق من الإسماعيلية دعمًا لقرارات الرئيس ورفضًا لتهجير الفلسطينيين

الإسماعيلية - أميرة يوسف:

انطلقت، صباح اليوم الجمعة، مسيرات شعبية حاشدة من محافظة الإسماعيلية، دعمًا لقرارات الرئيس عبد الفتاح السيسي الرافضة لتهجير الفلسطينيين من أراضيهم.

وتوافدت وفود سياسية وشعبية على معبر رفح للمشاركة في وقفة تضامنية تؤكد موقف مصر الثابت في دعم القضية الفلسطينية، ورفض أي محاولات لتغيير التركيبة الديموغرافية لقطاع غزة.

وردد المشاركون في المسيرات الهتافات الداعمة لموقف القيادة السياسية المصرية، مشددين على ضرورة حماية حقوق الشعب الفلسطيني في أرضه، ورفض أي حلول تستهدف تهجيره قسريًا. كما رفعوا الأعلام المصرية والفلسطينية، في تأكيد واضح على التضامن الشعبي المصري مع القضية الفلسطينية وحق الفلسطينيين في العودة إلى ديارهم.

يأتي ذلك في إطار الموقف الرسمي الذي أكده الرئيس عبد الفتاح السيسي في أكثر من مناسبة، مشددًا على أن مصر لن تقبل بأي مخططات تهدف إلى تهجير الفلسطينيين من أراضيهم، وأن الحل العادل يتمثل في إقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.

وتؤكد هذه المسيرات على وحدة الصف المصري في دعم الحقوق الفلسطينية، ورفض أي إجراءات تهدف إلى تصفية القضية، وسط دعوات دولية متزايدة لوقف العدوان على غزة واحترام القوانين الدولية.









