من المنوفية إلى معبر رفح.. الآلاف في وقفة رفض تهجير الفلسطينيين ودعم الرئيس السيسي

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المنوفية- مصراوي:

تقدم عشرات الآلاف من المواطنين في محافظة المنوفية، طليعة المشاركين من القوى السياسية والأحزاب والنقابات والمجتمع المدني اليوم الجمعة، للتوجه نحو معبر رفح الحدودي مع قطاع غزة لإعلان رفضهم القاطع لتصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن تهجير الفلسطينيين القسري من أراضيهم إلى مصر ودعم الدولة المصرية في موقفها الرافض للتهجير، ودعم الرئيس عبدالفتاح السيسي في قراراته وتصريحاته.

وعبر المشاركون عن تأييدهم للرئيس عبد الفتاح السيسي برفض التهجير، مؤكدين أن التهجير القسري تصفية للقضية الفلسطينية وليس حلا، وإنما هو انتهاك صريح لحق تقرير المصير الفلسطيني.

وطالب المشاركون من أهالي المنوفية بحل الدولتين والعودة إلي حدود الرابع من يونيو 1967 وفقا لقرارات الشرعية الدولية.