"طبليتنا من خير سطحنا".. إسماعيل ومريم أرضهم فوق بيتهم بالبحيرة

بعد 12 يومًا تحت الماء.. جثة ممرض سوهاج الشاب تطفو فوق سطح النيل- صور

البحيرة - أحمد نصرة

رغم معيشتهما في قلب الريف، لم يحظيا بنصيب من أرض زراعية، فقررا أن يصنعا أرضهما الخاصة بطريقة مختلفة أعلى منزلهما، مريم وإسماعيل زوجان من قرية شرنوب، بمركز دمنهور، بمحافظة البحيرة، استطاعا بناء قصة نجاح ملهمة في زراعة الأسطح.

تقول مريم القنصل: "إحنا عايشين طول عمرنا في الريف حوالينا الأرض الزراعية وخيراتها المختلفة، لكن ربما مكتبلناش يكون عندنا أرض نزرع وناكل منها، لحد ما في يوم زوجي إسماعيل اقترح عليا نزرع السطح فرحبت بالفكرة، وبدأنا نجمع معلومات من خلال الإنترنت عن زراعة الأسطح، والحمد لله الفكرة نجحت وجنينا ثمارها".

وتضيف مريم: " ميزة منتجاتنا إنها كلها أورجانيك وصحية، مفيش كيماوي، بنرويها بمياه نضيفة عارفين إحنا بناكل إيه، مفيش أحلى من إنك تاكل من زراعة إيدك".

وعن الأصناف المزروعة يقول إسماعيل: "الحمد لله لما بنحط طبليتنا وناكل عليها أغلبها بيبقى من خير سطحنا، إحنا زارعين خضروات كتير بصل وتوم وطماطم وليمون وكرنب وقرنببت وخس وباذنجان، وخضرة وشبت وخرشوف وكوسة وملوخية، ومن الفواكه، جوافة وقشطة وباشن فروت وبرتقال وفراولة".

ويضيف إسماعيل: "إحنا كمان بقينا بمنتج التقاوي والشتلات بتاعة زراعتنا مبقيناش نشتريها من برة، بالعكس بقينا كمان بنوزع منها على المزارعين".

ويطمئن إسماعيل الراغبين في خوض نفس تجربته: "ناس كتير بتبقى قلقانة من تأثير المياه على السطح، فحابب أطمنهم إننا مش بتستخدم مياه كتير، وبطريقة ري وصرف بسيطة جدا بيبقى مفيش مشكلة خالص من الناحية دي".

وعن الطريقة التي يتعاملون بها مع إنتاجهما تقول مريم: "زراعة سطحنا حققتلنا الاكتفاء الذاتي وبيفيض مننا كتير بنقدمه هدايا لجيراننا وحبايبنا، اللي كانوا سباقين في الخير معانا وكانوا بيهادونا دايما من إنتاج أراضيهم قبل ما نزرع سطحنا".