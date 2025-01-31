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اليوم.. افتتاح 3 مساجد بعد إحلالها وتجديدها بتكلفة 9 ملايين جنيه في بني سويف

11:07 ص الجمعة 31 يناير 2025

افتتاح مساجد

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بني سويف- حمدي سليمان:

أعلنت مديرية أوقاف بني سويف، افتتاح 3 مساجد بمراكز سمسطا، والفشن، وببا، اليوم الجمعة، بعد إحلالها وتجديدها بتكلفة إجمالية 9.3 مليون جنيه، وذلك في إطار خطة وزارة الأوقاف التي تنفذها بالتعاون مع الجهات المعنية، ومؤسسات المجتمع المدني، لتطوير ورفع وإنشاء المساجد وإعمار بيوت الله.

من جانبه أناب الدكتور محمد هاني محافظ بني سويف، رئيس مركز سمسطا في افتتاح المسجد الكبير بعزبة نصر جمعة التابعة لقرية دشطوط، بتكلفة 6 ملايين جنيهاً، وإنابة رئيس مركز الفشن في افتتاح مسجد الرحمن بدير الحديد التابعة لقرية الحيبة بتكلفة 2.5 مليون جنيها، و رئيس مركز ببا في افتتاح مسجد الشيخ سيد بالشيمي التابعة لقرية هلية، بتكلفة 800 ألف جنيه.

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افتتاح مساجد بني سويف مديرية أوقاف بني سويف
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