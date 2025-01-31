بعد 12 يومًا تحت الماء.. جثة ممرض سوهاج الشاب تطفو فوق سطح النيل- صور

سوهاج- عمار عبدالواحد:

بعد 12 يومًا من بحث قوات الإنقاذ النهري والغواصين الخاصة والصيادين تم العثور في الساعات الأولى من صباح، اليوم الجمعة، على جثة الشاب شهاب طافية على سطح المياه دائرة مركز شرطة المراغة، والذي أنهى حياته بالقفز من أعلى كوبري أخميم العلوي على النيل بمدينة سوهاج، وتم نقل الجثة لمشرحة المستشفى، وباشرت النيابة العامة التحقيقات.

البداية كانت في 19 من شهر يناير الجاري، بتلقي اللواء صبري عزب، مدير أمن سوهاج إشارة من غرفة عمليات النجدة بالواقعة بإلقاء شاب نفسه في نهر النيل دائرة قسم شرطة ثان سوهاج.

وتبين أنه أثناء مرور المواطنين على كوبري أخميم العلوي على النيل فوجئوا بشاب يترك حقيبته ويقفز في المياه مرتديًا كامل ملابسه وحذائه.

وبالفحص تبين أنه يدعى شهاب محمد أحمد ممرض في العقد الثالث من العمر ويقيم بناحية قرية سلامون دائرة مركز شرطة طما.

وترك المذكور رسالة مؤثرة على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" قبل إقدامه على الانتحار، وجاء فيها "ها نحن وقد وصلنا إلى آخر خطوات مسيرتنا، التي شارفت على الإنتهاء بذكريات لا تنسى، إذ لا زالت تسقط واحدة تلو الأخرى، لكن سقوطها لا يعدو أن يكون سقوطًا، من باطن الذكريات إلى سواد العين أو حنايا القلب، وهناك مستقرها، ولنا في الختام لقاء، آسف مكنتش أد الاكتئاب".

وتعمل الدولة على تقديم الدعم للمرضى النفسيين من خلال أكثر من جهة خط ساخن لمساعدة من لديهم مشاكل نفسية أو رغبة في الانتحار، أبرزها الخط الساخن للأمانة العامة للصحة النفسية، بوزارة الصحة والسكان، لتلقي الاستفسارات النفسية والدعم النفسي، ومساندة الراغبين في الانتحار، من خلال رقم 08008880700، 0220816831، طول اليوم.

كما خصص المجلس القومي للصحة النفسية خط ساخن لتلقي الاستفسارات النفسية 20818102.

وأكدت دار الإفتاء المصرية، أن الانتحار كبيرة من الكبائر وجريمة في حق النفس والشرع، والمنتحر ليس بكافر، ولا ينبغي التقليل من ذنب هذا الجرم وكذلك عدم إيجاد مبررات وخلق حالة من التعاطف مع هذا الأمر، وإنما التعامل معه على أنه مرض نفسي يمكن علاجه من خلال المتخصصين.