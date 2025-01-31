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فتاة تنهي حياتها بقرص حفظ الغلال في سوهاج

10:19 ص الجمعة 31 يناير 2025

جثة - أرشيفية

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سوهاج- عمار عبدالواحد:

أنهت طالبة حياتها بتناول مادة سامة؛ لمرورها بحالة نفسية سيئة، بمنزل أسرتها، بالعسيرات جنوبي محافظة سوهاج.

تلقى مأمور مركز شرطة العسيرات إشارة من مستشفى سوهاج الجامعي الجديد بوصول "هبة. ع" 19 عامًا طالبة مصابة بتسمم، ادعاء تناول مادة سامة.

أفادا خالها "البدري. م" 50 عامًا عامل بأنه أثناء تواجد المذكورة بالمنزل تناولت قرص حفظ الغلال السام، ما نتج عنه إصابتها؛ لمروره بحالة نفسية سيئة.

تم تحرير محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.

وتعمل الدولة على تقديم الدعم للمرضى النفسيين من خلال أكثر من جهة خط ساخن لمساعدة من لديهم مشاكل نفسية أو رغبة في الانتحار، أبرزها الخط الساخن للأمانة العامة للصحة النفسية، بوزارة الصحة والسكان، لتلقي الاستفسارات النفسية والدعم النفسي، ومساندة الراغبين في الانتحار، من خلال رقم 08008880700، 0220816831، طول اليوم.

كما خصص المجلس القومي للصحة النفسية خط ساخن لتلقي الاستفسارات النفسية 20818102.

وأكدت دار الإفتاء المصرية، أن الانتحار كبيرة من الكبائر وجريمة في حق النفس والشرع، والمنتحر ليس بكافر، ولا ينبغي التقليل من ذنب هذا الجرم وكذلك عدم إيجاد مبررات وخلق حالة من التعاطف مع هذا الأمر، وإنما التعامل معه على أنه مرض نفسي يمكن علاجه من خلال المتخصصين.

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