6 ساعات من مواجهة النيران.. السيطرة على حريق قزق سفن السويس (فيديو وصور)

السويس - حسام الدين أحمد:

نجحت فرق الحماية المدنية بالسويس في السيطرة على الحريق الضخم الذي اندلع في قزق بناء وإصلاح السفن بمنطقة عتاقة، بعدما التهم أكثر من 10 مراكب صيد ولنشات نزهة، وخلف خسائر مادية كبيرة دون وقوع ضحايا أو خسائر بشرية.

إصابة واحدة فقط وحشد طبي للتأمين

أكد مصدر طبي مسؤول أن الحادث لم يسفر عن أي وفيات، مشيرًا إلى أن الإسعاف تحرك فور اندلاع الحريق ضمن خطة تأمين الموقع تحسبًا لأي طوارئ. وأضاف أن الحادث أسفر فقط عن إصابة صياد بجرح سطحي، تلقى العلاج وخرج من المستشفى.

ست ساعات من النيران المتواصلة

استمرت ألسنة اللهب لأكثر من 6 ساعات، حيث اجتهدت فرق الإطفاء في محاصرة الحريق ومنعه من التمدد إلى المناطق المجاورة، إلا أن النيران التهمت الهياكل الخشبية والفايبر جلاس للمراكب، ولم يتبقَ سوى الهياكل المعدنية مثل "البروة"، الشاسيه، القوائم، والعريش، التي ظلت قائمة وسط الركام المتفحم.

دعم شركات البترول للسيطرة على الحريق

تلقت فرق الإطفاء دعمًا لوجستيًا من شركتي النصر للبترول والسويس لتصنيع البترول، اللتين وفرتا معدات متخصصة ساهمت في إخماد النيران، وسط تحديات كبيرة في التعامل مع ألسنة اللهب المشتعلة لساعات طويلة.