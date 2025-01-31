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صحة السويس: لا ضحايا في حريق المراكب واللنشات بقزق السفن (فيديو وصور)

06:58 ص الجمعة 31 يناير 2025
  • عرض 9 صورة
  • عرض 9 صورة
    حريق سفن السويس
  • عرض 9 صورة
    حريق سفن السويس
  • عرض 9 صورة
    حريق سفن السويس
  • عرض 9 صورة
    حريق سفن السويس
  • عرض 9 صورة
    حريق سفن السويس
  • عرض 9 صورة
    حريق سفن السويس
  • عرض 9 صورة
    حريق سفن السويس
  • عرض 9 صورة
    حريق سفن السويس
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السويس - حسام الدين أحمد:

أكد مصدر طبي مسؤول في مديرية الصحة بالسويس أن الحريق الذي اندلع في قزق بناء وإصلاح السفن بمنطقة عتاقة لم يسفر عن أي ضحايا أو خسائر بشرية.

وأضاف المصدر أن فرق الإسعاف هرعت إلى موقع الحريق فور اندلاعه، ضمن خطة التأمين الطبي تحسبًا لأي طوارئ، مشيرًا إلى أن الحادث أسفر فقط عن إصابة صياد بجرح سطحي، وقد تلقى الرعاية الطبية اللازمة قبل مغادرته المستشفى.

حريق استمر أكثر من 6 ساعات

وعلى مدار 6 ساعات متواصلة، حاولت فرق الحماية المدنية السيطرة على النيران التي التهمت 10 مراكب صيد ولنشات نزهة داخل قزق حساني لبناء السفن، تاركة وراءها هياكل محترقة وركامًا متفحمًا.

مشهد الدمار في موقع الحريق

التهمت ألسنة اللهب الأخشاب، ألياف الفايبر جلاس، والمواد الأخرى المكونة للمراكب، بينما لم تبقَ سوى الهياكل المعدنية، مثل مقدمة المركب "البروة"، الشاسيه، القوائم، والعريش، التي بدت كشاهد على حجم الخسائر.

جهود مستمرة للسيطرة على النيران

وتواصل فرق الحماية المدنية، بدعم من شركتي النصر للبترول والسويس لتصنيع البترول، عمليات الإطفاء باستخدام معدات متخصصة، في محاولة لمنع امتداد الحريق إلى المناطق المجاورة رغم التحديات التي واجهتها فرق الإطفاء.<

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