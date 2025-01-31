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آلاف المصريين يتوجهون إلى رفح دعمًا للدولة ورفض تهجير الفلسطينيين (صور)

06:04 ص الجمعة 31 يناير 2025
  • عرض 11 صورة
  • عرض 11 صورة
    مسيرات رفض التهجير في المحافظات
  • عرض 11 صورة
    مسيرات رفض التهجير في المحافظات
  • عرض 11 صورة
    مسيرات رفض التهجير في المحافظات
  • عرض 11 صورة
    مسيرات رفض التهجير في المحافظات
  • عرض 11 صورة
    مسيرات رفض التهجير في المحافظات
  • عرض 11 صورة
    مسيرات رفض التهجير في المحافظات
  • عرض 11 صورة
    مسيرات رفض التهجير في المحافظات
  • عرض 11 صورة
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انطلقت مسيرات حاشدة بالآلاف من مختلف محافظات الجمهورية، اليوم الجمعة، إلى مدينة رفح الحدودية، تعبيرًا عن رفض تهجير الفلسطينيين، ودعمًا للموقف الرسمي المصري الرافض لأي محاولات لتصفية القضية الفلسطينية.

حشود شعبية تعلن دعمها لمصر

وفي القاهرة، انطلقت وفود سياسية وشعبية، ضمت عددًا كبيرًا من نواب مجلسي النواب والشيوخ، وأعدادًا كبيرة من المواطنين الرافضين بقوة لدعوات التهجير للشعب الفلسطينى، مؤكدين دعمهم للموقف القيادة السياسية.

كما شهدت ميادين عدة محافظات، أبرزها القاهرة والبحيرة وبني سويف والمحلة الكبرى وبورسعيد، تجمعات كبيرة للمواطنين، الذين انطلقوا في اتجاه رفح رافعين الأعلام المصرية والفلسطينية، مرددين هتافات داعمة للرئيس عبد الفتاح السيسي ولموقف مصر الثابت من القضية الفلسطينية.

رفض شعبي لخطة التهجير

هتف المشاركون بشعارات تؤكد رفض التهجير القسري للشعب الفلسطيني، والتأكيد على حقه في أرضه، داعين إلى حل الدولتين كمسار عادل للقضية الفلسطينية. كما تكررت هتافات مثل: "بالروح بالدم نفديكِ يا فلسطين"، و"غزة أرض حرة"، وسط أجواء تعكس التلاحم الشعبي مع الموقف المصري الرسمي.

تصريحات أمريكية مثيرة للجدل

تأتي هذه التحركات الشعبية في أعقاب تصريحات للرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، الذي أشار إلى أن مصر والأردن قد تضطران إلى قبول الفلسطينيين المرحلين من غزة، وهو ما رفضه الرئيس السيسي بشدة، مؤكدًا أن مصر لن تشارك في أي مخطط لترحيل الفلسطينيين، معتبرًا ذلك "ظلمًا لا يمكن قبوله".

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