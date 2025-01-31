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مدافع مياه بقوة 12 ألف لتر/دقيقة لمواجهة حريق مراكب السويس (فيديو وصور)

05:30 ص الجمعة 31 يناير 2025
  • عرض 14 صورة
  • عرض 14 صورة
    حريق السويس
  • عرض 14 صورة
    حريق السويس
  • عرض 14 صورة
    حريق السويس
  • عرض 14 صورة
    حريق السويس
  • عرض 14 صورة
    حريق السويس
  • عرض 14 صورة
    حريق السويس
  • عرض 14 صورة
    حريق السويس
  • عرض 14 صورة
    حريق السويس
  • عرض 14 صورة
    حريق السويس
  • عرض 14 صورة
    حريق السويس
  • عرض 14 صورة
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  • عرض 14 صورة
    حريق السويس
  • عرض 14 صورة
    حريق السويس
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السويس - حسام الدين أحمد:

دفعت إدارة مكافحة الحريق بشركة النصر للبترول بمدافع مياه عالية الضغط لمكافحة ألسنة اللهب في الحريق الهائل الذي اندلع في قزق لبناء السفن بحي عتاقة، حيث التهمت النيران 10 مراكب صيد ولنشات سياحية.

تتميز المدافع المستخدمة بقدرة ضخ تصل إلى 12 ألف لتر في الدقيقة، مع مدى يتجاوز 70 مترًا، ما يساعد على تغطية مساحة واسعة من الحريق وتسريع عملية الإخماد.

وتواصل قوات الحماية المدنية في السويس جهود السيطرة على النيران التي اندلعت منتصف الليل، مستخدمة 12 سيارة إطفاء وعددًا من اللوادر لاقتحام كتل النيران، وسط محاولات لمنع امتدادها إلى المناطق المجاورة. وأسفر الحادث عن إصابة شخص واحد على الأقل.

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حريق بمنطقة بناء سفن في عتاقة اشتعال سفن في السويس حريق قزق السفن في عتاقة
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